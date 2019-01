Gilets jaunes et les raccourcis de Legault

Le point de vue réducteur de Legault

Les politiciens au Québec sont en général tous pareils. Toujours prêts à nous submerger avec des sophismes et des fumisteries ainsi qu’à présenter les faits par des omissions volontaires, des informations très sélectives. Tout ça pour arriver à leurs fins électoralistes et à tromper. À cet effet, François Legault n’est pas mieux, mais pas pire que Couillard et Charest. Il n’est pas pire qu’eux simplement parce qu’il est pratiquement impossible de faire pire, n’est pas?

Janvier 2019, lors de sa première visite officielle en France, le nouveau premier ministre du Québec, François Legault de la CAQ, a largué cette perle de méconnaissance : « Selon lui, la crise des Gilets jaunes en France montre qu’il y a une limite à ce qu’on peut demander au contribuable. Il y a toujours un risque qu’on dépasse cette limite et qu’il y ait une révolte. Il rappelle qu’en campagne, la CAQ proposait de remettre de l’argent dans le portefeuille des classes moyennes. Quand je vois ce qui se passe en France, je me rends compte que c’est important » (Le Devoir, 21 janvier 2019). Pourquoi le journaliste aguerri Christian Rioux n’a pas demandé des explications ou formulé des critiques aux propos de Legault? N’est-ce pas ça la job de tout journaliste?

Legault erre et coupe les coins ronds

Les Gilets jaunes en France ce n’est pas du tout ça. Ils s’en prennent principalement à la montée odieuse des inégalités économiques; à l’appauvrissement de la classe moyenne et des bas salariés pour qui ils exigent depuis le début une augmentation du salaire minimum qu’Emmanuel Macron leur a enfin accordée (mais pas la CAQ); à l’arrogance des élus qui prennent la population pour des crétins; aux baisses d’impôts accordées aux riches et à l’iniquité fiscale, etc. C’est donc un peu court l’analyse des Gilets jaunes faite par monsieur Legault.

Les Gilets jaunes, comme la classe moyenne au Québec sont tannés d’être surtaxés alors que nos gouvernements, comme celui de M. Legault, détaxent les nantis, ferment les yeux sur l’évasion et les paradis fiscaux et inondent les entreprises de subventions publiques.

Il faut que monsieur Legault cesse de rire du monde ordinaire. La baisse des taxes scolaires qu’il a décrétée va surtout profiter aux riches individus et compagnies et rien aux locataires de la classe moyenne. Lors de sa première mise à jour économique du mois de décembre 2018, il a distribué pour 1.6 milliard de dollars en cadeaux fiscaux aux entreprises, qui sont dans les faits de généreuses baisses d’impôts. Il n’a rien investi dans l’éducation, la santé et l’aide aux retraités en situation précaire même si ce sont supposément ses priorités. Il le sait bien, ses premières mesures fiscales ont remis de l’argent dans les poches surtout des riches et des entreprises et non de la classe moyenne. Il faut arrêter de jouer sur les mots et de nous prendre pour des imbéciles. Les Gilets jaunes exigent la suppression des baisses d’impôts et taxes accordées par Macron aux riches entreprises et individus comme M. Legault l’a fait dans sa première mise à jour économique.

S’il a vraiment à cœur les intérêts supérieurs de la classe moyenne, il va adopter des politiques afin de mieux répartir la richesse et d’atténuer les scandaleuses inégalités économiques. Qu’il arrête donc de dire qu’il veut rendre le Québec aussi riche que l’Ontario en augmentant le PIB. C’est faire diversion et tromper les gens. Le Québec est l’un des endroits les plus riches au monde (PIB par habitant) et même des pays occidentaux. Le problème principal n’est pas de créer toujours plus de richesse, mais bel et bien de mieux la redistribuer. On ne l’entend pas souvent parler de répartition de la richesse et de justice fiscale. Il devrait pourtant savoir que la classe moyenne au Québec et en France est tannée d’être surtaxée. Mais elle n’est pas dupe : elle dit non au stratagème insidieux de baisser les impôts sur le revenu, couper les services publics et de réduire la présence de l’État dans la société. Ce que la population ordinaire veut, ce sont de meilleurs programmes sociaux et moins d’impôts et de taxes à payer en faisant appel à plus d’équité fiscale qui obligeraient les nantis et compagnies à payer leur juste part. Les premières politiques fiscales de M. Legault ne vont pas du tout dans ce sens et auront pour effet d’accroître davantage les écarts de richesse. En somme, il faut arrêter de toujours détaxer ceux qui ont de gros revenus et de taxer tout le temps les autres.

L’argent dans les poches de...

L’année 2019 commence très bien pour moi, encore une fois. Avant j’avais les partisans des libéraux du Québec qui s’en prenaient gratuitement et continuellement à moi, maintenant j’ai les caquistes qui font de même. Trop facile de s’en prendre à une petite brebis sans défense comme moi. Pourtant, je veux juste rétablir les vrais faits et illustrer à qui profitent les politiques économiques, sociales et fiscales promulguées par vos élus.

Pour remettre de l’argent dans les poches des individus, il faut commencer par leur en mettre. On ne peut pas remettre de l’argent dans les poches de ceux qui n’en ont jamais eu. Voilà pourquoi il aurait fallu que la CAQ fasse comme Emmanuel Macron suite aux pressions des Gilets jaunes et augmente le salaire minimum des « working poors » de la province lors de sa mise à jour économique de décembre 2018. Et il aurait fallu aussi qu’il tienne sa promesse électorale de réduire le salaire astronomique des médecins afin de libérer des millions pour les investir dans nos services publics, la prétendue priorité des caquistes. Aussi, il aurait dû en profiter pour s’attaquer aux prix excessifs imposés aux Québécois captifs par les monopoles pharmaceutiques. Mais non, rien. Pour le salaire des médecins, la CAQ fait déjà marche arrière et ne parle plus de les réduire : « Médecins. Pas de gel des salaires des spécialistes (dit la CAQ) » (Le Devoir, 1er novembre 2018).

C’est quoi la logique et l’empressement?

Pour véritablement remettre de l’argent dans les poches de la classe moyenne, il aurait plutôt fallu baisser la TVQ, une taxe régressive la plus élevée en Amérique du Nord, au lieu de baisser les taxes scolaires qui profitent principalement aux gras dur : « Une baisse de taxe scolaire qui profite aux fortunés. Le taux unique de la taxe scolaire bénéficiera plus aux propriétaires les mieux nantis qu’à la classe moyenne » (Le Journal de Montréal, 19 décembre 2018). Peut-être que M. Legault n’a pas lu l’excellent reportage à cet effet paru dans le Journal de Montréal du 19 décembre 2018, qui nous disait que la famille milliardaire des Desmarais, propriétaire majoritaire de la transnationale Power Corp., aura droit à une baisse de taxes de 111 450 $ l’an pour son seul domaine Sagard à Charlevoix? M. Legault lui-même aura droit à une diminution de taxe de 3305 $. Et son ministre des Finances, l’ex-banquier et candidat conservateur battu, monsieur Éric Girard, pourra remettre 2001 $ dans ses poches. Des baisses de loyers pour les locataires, il faut oublier ça comme l’a recommandé le syndicat des propriétaires immobiliers : « Pas de cadeaux pour les locataires » (Le Journal de Montréal, 19 janvier 2019).

Et l’ex-ministre libéral Carlos Leitao, un autre ex-banquier, continue toujours de privilégier les nantis en disant qu’il aurait été préférable de baisser les impôts sur le revenu. Baisser les impôts sur le revenu, comme le Parti libéral l’a fait à quelques reprises, profite surtout aux gens riches et célèbres, autant sinon plus que de réduire la taxe scolaire. C’était quoi l’urgence réduire la taxe scolaire, comme premier geste posé par la CAQ? N’aurait-il pas été préférable de s’attaquer en priorité aux salaires gargantuesques des toubibs et aux prix des médicaments? Ou encore d’augmenter le salaire minimum? Dans les faits, tout ce qu’ont fait jusqu’à ce jour les caquistes au pouvoir n’a fait qu’accroître davantage les inégalités économiques. La baisse des taxes scolaires coûtera cher aux commissions scolaires et aux écoles qui supposément sont censés être la priorité des priorités des caquistes. Les paroles et les promesses s’envolent toujours face aux pressions des puissants comme dans ce conte de fées formulé par Legault en 2012 : « Les riches paieront plus d’impôt sous un gouvernement caquiste » (La Presse, 17 août 2012). Comme ça lui arrive souvent, François Legault a commis alors un lapsus : il voulait plutôt dire « ils en paieront moins et en recevront plus ».

Alors M. Legault aurait intérêt à s’amender et à revenir sur son analyse biaisée des Gilets jaunes en France. Par contre, et j’espère que cette fois il le fera, je dois le féliciter pour cette initiative : « Legault veut davantage d’immigrants français » (Le Devoir, 21 janvier 2019). Il y a bien juste le Parti libéral du Québec des allophones et des anglophones qui ne voit pas le Québec s’anglicisera rapidement et qui pense qu’il n’y a pas matière à protéger et à renforcer la langue française au Québec au nom de vulgaires priorités électorales.