Haro sur les objets promotionnels

« Quand on sort du festival, on regarde les poubelles et on se dit “ben, voyons donc, j’ai passé un bon moment, mais j’ai laissé une certaine empreinte écologique et je ne suis pas fier” », dit M. Girard, en entrevue au Journal.

La préoccupation soulevée par la Ville de Matane mérite qu’on s’y attarde, reconnaît Samantha McKinley, directrice des communications du Festival d’été de Québec (FEQ). Déjà, une solution a été amenée pour l’édition 2019 du FEQ, pour que les milliers de macarons lumineux du festival ne soient pas jetés lorsque l’événement est terminé, indique-t-elle. « On a fait appel à des artistes variés pour transformer le macaron en objet de collection et on a réduit le format, explique Mme McKinley. On espère que ça devienne un objet désirable, dont les gens ne voudront pas se débarrasser et qu’ils pourront peut-être porter sur leurs sacs à dos. » Le directeur des festivals d’été de Rimouski et de Matane, Sébastien Noël, se dit d’accord avec la Ville de Matane et souligne que des actions comme l’abolition de la styromousse et l’arrivée des verres biodégradables ont été mises de l’avant.