Identités et bouleversements

Être un homme ou une femme peut sembler quelque chose d’inné­­­, de facile et d’évident. Au cours des dernières années, les questions d’identité se sont complexifiées et la pièce Rotterdam aborde le sujet avec doigté, justesse et délicatesse.

À l’affiche jusqu’au 9 février, à La Bordée­­­, Rotterdam s’intéresse à un couple de jeunes femmes homosexuelles qui vit ensemble depuis sept ans.

Quelques heures avant l’arrivée de la nouvelle année, Alice se prépare à dévoiler son orientation sexuelle à ses parents. Un coming out qu’elle hésite à faire. Elle a peur de leur réaction.

Et au moment où elle se prépare à envoyer le courriel, sa compagne, Fiona, lui dit qu’elle est un homme dans un corps de femme.

Elle veut prendre le nom d’Adrien, en hommage à son grand-père, et elle pense peut-être entreprendre un processus de transformation. Elle est en réflexion.

Cette révélation a l’effet d’une bombe et amène Alice, qui est convaincue de son orientation sexuelle, à s’interroger sur sa relation avec Fiona.

« Si tu es un homme, est-ce que je suis hétéro ? » lance-t-elle dans un état de vertige soudain.

La pièce de Jon Brittain, traduite et mise en scène par Édith Patenaude, débute lentement. Il y a des éléments d’humour et, tout à coup, tout le questionnement sur l’identité s’incruste en nous.

Être accepté

Le bouleversement est profond. Alice et Fiona souffrent. Rien n’est évident. La relation entre Alice et « Adrien » se complexifie, et pas nécessairement pour le mieux.

Marie-Hélène Gendreau excelle dans le rôle d’Alice, avec plusieurs registres de jeu. Pascale Renaud-Hébert est incroyable lors de la deuxième portion de la pièce qui se déroule quatre mois plus tard.

Sa voix, en raison de la prise d’hormones, a changé et on a de la difficulté à croire qu’il s’agit de la même comédienne que l’on a vue avant l’entracte.

Rotterdam expose, sans jugement, à travers tous les questionnements abordés, la difficulté d’être différent. Et ça ne s’applique pas seulement à la thématique de l’identité sexuelle. Être différent est souvent quelque chose de très compliqué.

Adrien ne veut pas changer le monde. Il désire seulement être accepté comme il est.