Impact du conflit à ABI: Sural doit diminuer sa production

BÉCANCOUR | C'est un autre dommage collatéral du lock-out qui perdure depuis plus d'un an à l'Aluminerie de Bécancour (ABI). L'usine voisine de tiges d'aluminium de Sural devra ralentir sa production.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, le travail sera interrompu une journée par semaine jusqu'à la fin du mois de février, plus précisément du dimanche au lundi soir.

La soixantaine de travailleurs de Sural perdront chacun jusqu'à 10 heures de paye par semaine.

ABI approvisionne en métal en fusion l'usine de Sural. Or, en décembre dernier la moitié de la seule série de cuves toujours opérée par du personnel-cadre a été arrêtée.

Selon d'autres informations non confirmées, pour compenser Alcoa alimenterait actuellement des clients avec des lingots importés de son aluminerie d'Islande via le port de Montréal et Alcan, via ses alumineries de la région du Saguenay.

Une source indique que cette façon de faire complique les choses pour Sural, qui doit faire fondre le métal, une opération énergivore et coûteuse. On n'écarte pas que l'état des marchés et la taxe punitive sur l'aluminium à la frontière américaine soient aussi en cause.

Le Syndicat des Métallos a vainement proposé une option à Sural afin de minimiser l'impact de cette mesure sur les travailleurs.

«On les a rencontrés [mercredi] en avant-midi. On leur a fait une proposition qui respecte les travailleurs, qui respecte beaucoup plus l'ancienneté et ce matin on a eu une réponse de la compagnie à l'effet que notre proposition avait été rejetée. C'est une fin de non-recevoir», a indiqué le conseiller syndical Claude Lévesque.

Personne de la compagnie n'a commenté jeudi. On ignore si les activités de la nouvelle usine de Sural à Victoriaville seront touchées par la même mesure.