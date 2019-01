Ingrid St-Pierre convie le public sur sa «Petite plage»

MONTRÉAL – Les nouvelles compositions d'Ingrid St-Pierre ont officiellement pris vie devant public. La chanteuse de 33 ans a lancé «Petite plage», son quatrième album, jeudi soir au Ministère situé à Montréal.

Aux côtés de son acolyte Philippe Brault, elle a présenté certaines œuvres de cet effort de neuf chansons sur lequel on retrouve «L'enneigée», «Lumineuse» et «Les joalliers», dont le clip a été déposé en ligne plus tôt ce mois-ci.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Cette prestation a donné le coup d'envoi à une série de spectacles qui seront présentés un peu partout dans la province au cours des prochaines semaines. Parmi eux, un rendez-vous prévu à Québec le 6 avril, entre les murs du Grand Théâtre.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L'opus «Petite plage» est le premier offert par Ingrid St-Pierre depuis «Tokyo» qui a vu le jour en 2015. Entre les deux disques, l'artiste a proposé, l'été dernier, la sensuelle collaboration «Sorbet collant» enregistrée avec Stéphanie Boulay.