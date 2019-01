Bryan Adams s’apprête à renouer avec ses fans québécois grâce à son Ultime Tour, attendu au Centre Vidéotron vendredi soir, puis au Centre Bell samedi. Pour l’occasion, Le Journal s’est entretenu avec le rockeur canadien pour prendre le pouls de sa tournée, mais également de son prochain album, attendu plus tard cet hiver.

Comment se passe la tournée jusqu’à présent ?

« Ça se passe très bien. L’Ultimate Tour s’est graduellement transformé en tournée pour mon prochain album, Shine a Light. C’était intéressant de voir à quel point il faisait froid à Moncton mardi. Je n’étais pas prêt à ça, mais le spectacle là-bas a été formidable. »

À quoi peut-on s’attendre des concerts prévus à Québec et Montréal ?

« On a toutes les chansons que les gens connaissent et aiment, en plus de quelques nouveautés comme le plus récent single, Shine a Light. D’ailleurs, je viens tout juste d’apprendre que c’est la chanson la plus ajoutée dans les radios canadiennes pour la semaine prochaine. C’est très excitant. »

Quelle est la toute première chose qui vous vient à l’esprit quand vous pensez au Québec ?

« Je repense aussitôt aux nombreux spectacles que j’ai donnés chez vous à mes débuts, à Pointe-Claire et à Montréal. Ce sont tous de merveilleux souvenirs. J’ai aussi fait la première partie d’Aerosmith­­­ au Forum de Montréal à l’époque de la sortie de mon deuxième au début des années 1980. »

Quels sont vos souvenirs les plus forts associés au Québec ?

« C’est très facile : les concerts que j’ai donnés au Québec sont parmi les mieux reçus de ma carrière. C’est hallucinant. La foule devant laquelle j’ai chanté au Festival d’été de Québec, il y a quelques années, a été de loin le meilleur public de toute ma carrière. Je suis très reconnaissant envers les Québécois pour leur incroyable soutien à travers les années. »

De toutes les pièces de votre répertoire, laquelle vous procure encore le plus de plaisir à chanter en concert ?

« En fait, en ce moment c’est la nouvelle chanson Shine a Light. Je ne l’ai chantée que deux fois sur scène, mais c’est excitant de voir à quel point la réaction des gens est positive. »

Votre prochain album, Shine a Light, contient un duo avec Jennifer Lopez. Comment en êtes-vous venus à collaborer avec elle ?

« J’avais écrit la chanson That’s How Strong Our Love Is et, après l’avoir enregistrée, je me suis dit que ce serait encore meilleur en duo. Alors j’ai simplement demandé à JLO si elle était intéressée à la chanter avec moi et elle a dit oui. Et elle a fait un travail extraordinaire. »

À quoi d’autre peut-on s’attendre de l’album Shine a Light ?

« Il faudra attendre la sortie en mars pour le découvrir. Mais je suis très excité de vous le faire découvrir, et ça augure très bien. »

► Bryan Adams sera en spectacle au Centre Vidéotron de Québec vendredi soir et au Centre Bell de Montréal samedi. L’album Shine a Light sera sur le marché à compter du 1er mars.