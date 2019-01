Kate Hudson veut une approche «non genrée» pour l’éducation de sa fille

Kate Hudson n’a pas envie d’offrir une éducation «genrée» à sa fille Rani Rose. L’actrice de 39 ans a accouché en octobre dernier. Il s’agit de son premier enfant avec son petit ami Danny Fujikawa, et elle n’a pas l’intention de changer ses habitudes de maman.

«Avoir une fille ne change pas vraiment mon approche de la maternité, même s’il y a quelques différences. Mais je pense qu’il faut élever ses enfants de la même manière quoi qu’il en soit, il ne faut pas que l’éducation soit genrée. On ne sait pas encore à quel genre elle va s’identifier», a-t-elle déclaré lors d’une interview pour AOL.

Mais même si son bébé n’a qu’un peu moins de 3 mois, la star d’Almost Famous trouve déjà la fillette très féminine.

«Mais je pense, pour le moment, qu’elle a une énergie plutôt féminine, les sons qu’elle fait et son attitude. C’est vraiment différent des garçons. Et c’est génial d’avoir envie d’acheter des vêtements pour son enfant. Avec les garçons, on achète que des combinaisons... Enfin je m’en suis bien sorti avec mes fils, mais avec elle c’est complètement différent. Pour certaines choses, je me dis que je vais trop loin, c’est trop extravagant», a-t-elle ajouté.

Kate Hudson a déjà deux garçons, Ryder, 15 ans, et Bingham, 7 ans, nés de ses relations précédentes.