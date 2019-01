La Couronne réclame 2 ans de prison pour cette cambrioleuse en série de 70 ans

La Couronne réclame une peine de prison de deux ans pour Gisèle Poitras-Dallaire, cette septuagénaire qui a cambriolé à répétition pendant un an ses voisins dans sa résidence pour personnes âgées de Lévis.

L’avocat de l’accusée de 70 ans, qui a été déclarée coupable par un jury de 14 des 16 accusations d’introduction par effraction et de vol qui pesaient contre elle, a pour sa part demandé, jeudi, une peine de détention à purger les fins de semaine.

La preuve a révélé que Poitras-Dallaire a profité de l’absence de locataires dans leur logement de la résidence Le Mieux-Vivre, où elle habitait également, pour s’y introduire par effraction à plusieurs reprises, de septembre 2016 à octobre 2017.

Elle a volé dans une dizaine de logements des bijoux et de l’argent, le plus souvent des sommes variant entre 20 $ et 100 $. Au total, elle aurait dérobé près de 2000 $ en argent à ses victimes, pour acheter des cadeaux aux résidents et parfois pour jouer au bingo et s’acheter des billets de loterie.

Vols en situation de confiance

«Il s’agit d’un abus de confiance, a soulevé comme facteur aggravant la procureure de la Couronne, Me Caroline Munger. Elle a été décrite comme un ange gardien dans la résidence. Elle s’est servie de son implication et de son rôle dans le conseil d’administration afin d’utiliser un stratagème pour avoir accès aux clés et s’introduire dans les appartements.»

Me Munger a noté «l’absence complète de remords et de regrets» de l’accusée, qui a nié au procès être l’auteure des crimes.

«Ce n’est pas un égarement passager. Dans le cas de Mme Poitras-Dallaire, c’est tout sauf ça», a dit la procureure.

Une dizaine de victimes ont témoigné par écrit à la cour des répercussions des crimes sur leur santé et sur leur état psychologique.

Plusieurs disent avoir développé des problèmes d’anxiété et d’hypervigilance. Et même si les sommes volées peuvent sembler minimes, certaines victimes en avaient vraiment besoin, a indiqué la procureure.

Me Munger a rappelé au juge Raymond W. Pronovost que l’âge de Poitras-Dallaire ne devait pas être considéré comme un facteur atténuant.

En plus de la peine de deux ans, elle demande à ce que l’accusée soit soumise à une probation de trois ans et qu’il lui soit interdit de communiquer avec ses victimes.

Aidante naturelle

L’avocat de Poitras-Dallaire, Me Sébastien St-Laurent, a soumis au magistrat que sa cliente était aidante naturelle auprès de son mari malade et que ce dernier a besoin de son assistance quotidiennement.

Il a invité le juge à tenir compte du fait que Poitras-Dallaire «a passé la grande partie de sa vie sans antécédents judiciaires», soit avant 2008.

La septuagénaire a expliqué au procès que ses crimes passés avaient été commis en raison du Mirapex, un médicament contre le Parkinson qui lui a occasionné unproblème d’achat et de jeu compulsif, qu’elle dit avoir réglé.

Pour Me St-Laurent, une peine de prison de deux ans «n’a aucune commune mesure» dans ce dossier «atypique», d’autant plus que Poitras-Dallaire ne représente pas un problème au niveau de la dangerosité.

Il a invité le juge à la condamner à une peine de détention en discontinu ainsi qu’à lui imposer une ordonnance de dédommagement à l’endroit des victimes.

La peine sera rendue fin février.