Mikaël Kingsbury: la routine d’un champion

MONT-TREMBLANT | Malgré un très rare faux pas, la semaine dernière à Lake Placid, Mikaël Kingsbury aborde son prochain week-end de compétition de la même façon que tous les autres, et ce, même si ce rendez-vous a lieu devant son public.

La Coupe du monde de ski acrobatique effectue à Mont-Tremblant, vendredi et samedi, la seule escale québécoise inscrite à son calendrier.

« Performer devant les miens ne signifie pas pour moi une pression supplémentaire », a indiqué l’athlète de 26 ans en entrevue au Journal de Montréal, jeudi.

« C’est juste plus plaisant. Pour une fois dans l’année, la foule est de ton côté, a-t-il poursuivi. Elle te donne plus d’énergie. Dans mon cas, ça ne me stresse pas davantage. »

Faire mieux que l’an dernier

Kingsbury souhaite évidemment faire mieux qu’à pareille date l’an dernier à Mont-Tremblant. Or, pour améliorer son sort, il devra... gagner.

« J’ai terminé deuxième en 2018 et c’est certain que je suis encore plus motivé que l’année dernière », a-t-il renchéri.

« Je sais que je suis capable de faire mon travail et de me concentrer sur ce que je dois faire. Mais je ne me dirai pas, une fois au sommet de la pente, que je veux gagner à tout prix. C’est là que les erreurs surviennent. »

Décrit comme le roi des bosses, Kingsbury a vu son parcours parfait de quatre victoires depuis le début de la saison être interrompu par une erreur qui l’a exclu du podium à Lake Placid. Un juste rappel à l’ordre pour qu’il se souvienne qu’un grand champion n’est pas infaillible. Cette cinquième place ne l’a toutefois pas découragé, au contraire.

« C’est toujours dur à accepter sur le moment, mais on veut revenir plus fort la prochaine fois », a-t-il dit.

Après avoir perdu pied au début de sa descente, le skieur de Deux-Montagnes s’est trouvé déstabilisé. Le mal était fait et il a vu son fulgurant record de plusieurs podiums consécutifs (dont 19 sur la première marche) s’arrêter à 23.

Sa chambre comme vestiaire

Qu’il soit à Tremblant ou ailleurs, Kingsbury n’a pas l’intention de modifier sa routine avant une compétition.

Le Journal a eu un accès privilégié à son pied-à-terre du week-end avant de rencontrer les membres des médias, jeudi.

« Ma chambre d’hôtel est mon vestiaire, a-t-il expliqué d’entrée de jeu. J’enfile tout mon équipement environ 45 minutes avant le début d’une compétition. »

Il est aussi maître de ses deux paires de skis, qu’il choisit minutieusement avant chaque épreuve, raconte le médaillé d’or olympique à Sotchi en 2014.

« Je les aiguise moi-même, a-t-il indiqué. C’est moi qui connais le mieux mes skis. Ce sont les miens. Même si je n’en mets pas souvent, j’applique aussi la cire au besoin. Si un pépin survient, je n’ai que moi à blâmer. J’ai aussi une dizaine de lunettes adaptées selon les conditions. »

Tracé « facile »

Selon Kingsbury, le tracé du mont Tremblant n’est pas le plus exigeant de la Coupe du monde.

« Rien de comparable au plus difficile qu’est Deer Valley », où seront présentés, le mois prochain, les championnats du monde de la spécialité.

« C’est vrai que c’est plus facile ici à Mont-Tremblant, a-t-il fait remarquer. Le tracé est plus court, moins abrupt. Tout le monde en bénéficie et les meilleurs skieurs sont peut-être désavantagés. Mais ça ne change rien, car les meilleurs réussissent toujours à se démarquer. »

« Il n’y a pas plus fort que les souvenirs, s’est exclamée Justine Dufour-Lapointe, l’une des favorites de l’épreuve des dames. L’énergie ici va m’élever à un autre niveau. J’ai juste hâte de dévaler la pente. » Ce souvenir mémorable, c’est d’avoir gagné l’épreuve l’an dernier à Mont-Tremblant. Même son de cloche du côté de sa sœur Chloé, tout aussi souriante et sereine : « Je suis contente d’être ici et d’avoir la chance de skier devant mon public. »

En raison de la météo capricieuse (il a aussi plu dans la région), toutes les séances d’entraînement, hommes et femmes, ont été annulées jeudi. Les premières descentes préparatoires auront lieu vendredi en prévision des qualifications et des finales prévues samedi.