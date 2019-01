L’arbitre montréalais Jim McKean est décédé

Le Montréalais Jim McKean, qui a connu une longue carrière d’arbitre dans le baseball majeur, est décédé durant son sommeil, dans la nuit de mercredi à jeudi, en Floride, où il résidait depuis plus de 30 ans.

«Avant d’être officiel au baseball, Jim était aussi tout un athlète, a commenté le réputé descripteur Jacques Doucet, à qui on a appris la triste nouvelle. C’était un athlète complet, sans conteste.»

McKean avait notamment joué dans la Ligue canadienne de football, dans les années 1960, avec les Alouettes de Montréal et les Roughriders de la Saskatchewan. D’abord quart-arrière, il avait été transformé en botteur en raison de la présence de Ron Lancaster comme pivot de l’attaque des Roughriders.

C’est par la suite en assistant à un match des Expos qu’il avait eu l’idée de faire carrière comme arbitre au baseball.

Un officiel respecté

Doucet se souvient d’avoir croisé McKean pour une dernière fois en 2005 quand celui-ci avait été intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois. L’année précédente, il avait reçu le même honneur au Panthéon canadien.

«C’était l’un des arbitres les plus respectés, a indiqué Doucet. Il oeuvrait dans la Ligue américaine. Donc, on n’avait pas la chance de le voir à Montréal. Je le croisais parfois quand j’étais appelé à couvrir des matchs lors des éliminatoires. Il était d’ailleurs toujours d’un commerce agréable, spécialement avec les gens de Montréal. Il avait toujours un paquet d’anecdotes à raconter.»

Doucet se souvient que McKean avait justement déridé l’audience lors de son intronisation au Temple de la renommée du baseball québécois.

Trois fois la Série mondiale

Plongeant dans sa mémoire, Doucet se rappelle aussi d’avoir rencontré McKean par hasard à l’aéroport, en 1985, en marge de la Série mondiale entre les Cardinals de St. Louis et les Royals de Kansas City.

Au cours de sa carrière de 28 ans, McKean avait eu l’honneur d’arbitrer à trois occasions durant une Série mondiale pour un total de 20 matchs. Ç’avait aussi été le cas en 1979 et en 1995. On lui attribue par ailleurs plus de 3500 parties en saison régulière.

Décédé à 73 ans, McKean avait récemment souffert de problèmes au foie avant d’être victime d’une infection. Après ses carrières de joueur de football et d’arbitre au baseball, il avait été superviseur des arbitres de 2002 à 2009 pour le bureau du commissaire de la MLB. Dans les dernières années, McKean avait tenu un rôle d’analyste du travail des arbitres pour le réseau ESPN.