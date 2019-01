Le Fondaction franchit la barre des deux milliards de dollars

Le Fondaction a dépassé le cap des deux milliards de dollars en actif net à la fin de son dernier semestre, le 30 novembre dernier.

Ce fonds de travailleurs créé par la CSN a vu son actif croître de 2,9% depuis le 31 mai dernier pour atteindre 2,03 milliards $

La valeur de l’action de ce fonds qui investit beaucoup dans les PME québécoises s’établissait à 11,84$ jeudi.

«En cotisant à Fondaction, les actionnaires contribuent au développement de l’économie québécoise en plus d’épargner pour leur retraite», a expliqué Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction, par communiqué.

«Fondaction poursuit le double objectif de procurer aux actionnaires un rendement satisfaisant, à moyen et à long terme, et d’accompagner les PME québécoises afin qu’elles rayonnent au Québec et à l’étranger», a-t-il précisé.

Le Fonds a offert un rendement de 0,2% à ses actionnaires pour le dernier semestre et de 2,2% pour les douze mois précédents. Les crédits d’impôt de 35% consentis aux contribuables pour l’acquisition d’actions de Fondaction peuvent aussi le bonifier.