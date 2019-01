En cette année où le nouveau gouvernement Legault va littéralement transformer la taxation scolaire et faire de l’éducation une priorité, il refuse de rencontrer les dirigeants de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) dans le cadre des consultations prébudgétaires du ministre des Finances, Éric Girard.

Ça n’a carrément pas de bon sens de voir le ministre Girard écarter les commissions scolaires alors qu’il a permis à plus de 60 organisations et entreprises de le rencontrer et de lui faire des propositions en vue du premier budget caquiste.

Quel manque d’écoute envers la FCSQ qui représente la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec, lesquelles sont responsables des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l’éducation des adultes.

D’autant désolant que c’est le financement même des commissions scolaires qui est mis en cause dans la réforme de la taxation scolaire que le gouvernement Legault s’apprête à effectuer avec le récent dépôt du projet de loi 3, sur l’instauration d’un taux de taxation unique.

ENJEU DE 700 MILLIONS $

Cette réforme va entraîner une réduction annuelle des revenus de taxes scolaires de 700 millions de dollars pour les commissions scolaires.

Dans sa lettre au ministre Girard, le président de la FCSQ, Alain Fortier, a eu beau lui indiquer que son organisme avait des propositions à lui soumettre pour « alimenter vos réflexions en vue du dépôt du prochain budget », cela n’a rien donné.

Le ministre et son équipe n’auraient pas le temps de les rencontrer, prétextant le grand nombre de demandes d’organisations souhaitant le rencontrer.

« Pour la FSCQ, explique la porte-parole Caroline Lemieux, il ne s’agit pas juste de demander du financement, mais que celui-ci soit ciblé en fonction des besoins des élèves et des milieux. »

POURQUOI UNE RENCONTRE

Pourquoi le président de la FSCQ souhaite-t-il rencontrer l’argentier du gouvernement Legault avant le dépôt de son premier budget ? En voici les raisons :

L’unification du taux de taxe scolaire va priver les commissions scolaires d’au moins 700 millions $. Le projet de loi à venir sur les frais exigés aux parents aura certainement un impact sur le financement des commissions scolaires. Le gouvernement veut offrir la maternelle 4 ans pour tous dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de manque d’espace. Le gouvernement veut accélérer les constructions d’école alors qu’il y a une problématique d’acquisition de terrains. Va-t-il abolir les compressions récurrentes dans le réseau scolaire ? Certains services, dont les services aux EHDAA, sont sous-financés.

UN RAPPEL

Pour terminer, j’aimerais rappeler à Éric Girard, ministre-parrain de la réforme de la taxation scolaire, que celle-ci mérite d’être reformulée afin d’éviter que les riches propriétaires fonciers bénéficient de baisses de taxes scolaires allant jusqu’à 100 000 $ par année.

Alors que la baisse moyenne est de 300 $ l’an, François Legault va économiser 3305 $ par année, le ministre Pierre Fitzgibbon 2159 $, son collègue Lionel Carmant 2431 $ et le ministre Éric Girard quelque 2000 $ par année.

Une petite gêne ministérielle serait de mise !