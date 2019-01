Les appareils et gadgets qui entreront chez vous cette année!

À peine entamée, l’année 2019 nous apportera surtout des évolutions de produits plutôt que des tendances inédites.

Reste que ces appareils prendront place dans nos salons ou dans nos mains, tandis que d’autres, annoncés comme la voie du futur, devront prouver leur utilité.

Lave-vaisselle Tetra : pratique et cool!

Le lave-vaisselle compact et connecté Tetra vise la clientèle des locataires urbains qui ne disposent pas de suffisamment d’espace dans leurs appartements.

Ne nécessitant aucune plomberie, ce mini lave-vaisselle de comptoir peut laver de petites charges l’équivalent de 10 assiettes ou une douzaine de verres.

N’utilisant que 7 litres d’eau, le Tetra est non seulement écoénergétique, mais aussi plus écologique et plus rapide que le lavage à la main.

Apparu en 2018, c’est en 2019 qu’il prend son envol.

Environ 300 $US, disponibilité au premier trimestre, par le fabricant Heatworks qui a reçu un des prix Meilleure innovation CES 2019.

Une manette de contrôle très polyvalente

Tirez le meilleur parti de votre temps de création avec la manette Orbital 2 de nouvelle génération.

Ce contrôleur hightech fournit 200 raccourcis dans un seul appareil, vous permettant d’opérer d’une seule main quantité de tâches complexes dans des applications multimédias.

De plus, cette manette polyvalente réduit les aspects physiques et opérationnels de l’utilisation d’un clavier standard et réduit la fatigue.

Orbital 2 dispose d’une interface Flat Ring comprenant huit commutateurs, ce qui vous permet de regrouper toutes les fonctions selon les programmes utilisés.

Environ 310 $US, disponibilité au premier semestre 2019, par le fabricant japonais Brainmagic.

Sécurité : blindez votre WiFi

Le jour où nous entrerons dans l’ère des objets connectés n’est pas très loin. Et qui dit connectés, dit réseau WiFi.

Quand nos frigos, lave-vaisselle et les systèmes de domotique seront informatisés, assurer la sécurité pour chacun sera une tâche très fastidieuse, sans compter que les routeurs deviennent de plus en plus la cible de pirates toujours plus futés.

Voilà pourquoi les fabricants de routeurs concoctent des appareils capables à eux seuls d’assurer la sécurité de tous les appareils et objets connectés.

Par exemple Eero Plus, un service d'abonnement qu'Eero, un fabricant d'équipements WiFi, a publié l'année dernière.

Eero Plus inclut une protection contre les virus et les logiciels malveillants pour tous les périphériques connectés à votre réseau WiFi.

D’autres concurrents, comme le service NetGear Armor, ont lancé des services de sécurité similaire.

Alienware Area 51m: un ordinateur portable qui se met à niveau comme un ordinateur tour

Depuis longtemps, il était quasi impossible de mettre à niveau les ordinateurs portables, obligeant leurs propriétaires à acheter une toute nouvelle machine portable s'ils souhaitent se procurer une carte graphique plus puissante.

Le nouvel Alienware Area-51m y met fin, devenant ainsi le tout premier ordinateur portable de jeu entièrement évolutif, permettant ainsi aux utilisateurs d'échanger librement un nouveau processeur ou une nouvelle carte graphique. Une avancée qui mérite d’être soulignée.

Cher à plus de 3400 $CA, espérons que la concurrence emboîte le pas.

Des écouteurs-boutons de TaoTronics plus que pratiques

Contre 46 $US sur Amazon, les écouteurs-boutons Bluetooth 5.0 (modèle TT-BH052) offrent plus de trois heures d’écoute sur une seule charge.

Outre leur étanchéité IPX7, le boîtier des écouteurs sert également de batterie mobile (3350 mAh) pouvant recharger plus de 40 fois les écouteurs ou recharger votre téléphone sur la route.

Une belle alternative aux modèles comparables plus chers.

Réalité virtuelle: ça passe ou ça casse

Les casques de réalité virtuelle (RA) occupent une grande place dans les médias électroniques, mais dans la réalité, on semble bien loin de la révolution.

Bref, ces technologies font de plus en plus penser aux téléviseurs 3D qui, il y a quelques années, ont littéralement fait chou blanc sur le marché.

Selon le New York Times, les gens n’ont pas encore embarqué dans le bateau des casques et des jeux RA. Le journal cite Victoria Petrock, analyste pour la firme de recherche eMarketer: «L’industrie a souffert du matériel coûteux, du mal des transports, du manque de contenu convaincant et du peu d’intérêt général des consommateurs.

Donc, pour les Oculus, HTC, Google et Samsung qui ont envahi le marché avec leurs produits de réalité virtuelle et des jeux, 2019 sera une année décisive.

Assistants intelligents : en forte hausse... uniquement chez nos voisins

L’industrie de la technologie est en train de construire une gamme très large d’appareils pouvant réagir aux commandes vocales - et que les grandes technos vous présenteront encore plus en 2019.

Abordables et compacts, les assistants dotés d’intelligence artificielle (IA) et connectés en permanence comme les Alexa d’Amazon et autres Google Home sont en train d’envahir les maisons et les entreprises hôtelières pour ne citer qu’une des industries tentées par cette technologie.

Très bientôt, vous verrez la même intelligence artificielle s’implanter dans une foule d’appareils comme les aspirateurs automatisés, les réveille-matin, les réfrigérateurs et les accessoires automobiles.

Reste que ces assistants ne doivent leur popularité qu’aux consommateurs américains et qu’ils demeureront marginaux au pays pour un bout de temps.

Chez nous, culture francophone oblige, ces assistants prendront encore plus de temps à se répandre.

Autour de moi, personne n’a demandé un appareil Alexa ou Google à Noël ni ne pose des questions à son téléphone.

Si je demande à Siri (l’IA d’Apple sur iOS et macOS) de « convertir 13 000 pieds en mètres », Siri comprend « convertir 13 000 pieds en maître ». Bref, nous sommes encore loin du système HAL 9000 vu dans le film 2001: Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick!

Pour résumer l’état de cette technologie, «il nous faut apprendre le langage des systèmes IA parce que ces derniers n’ont pas encore appris tout à fait le nôtre» disent les spécialistes.

5G : trop tôt ou trop cher

Ah, la technologie 5G!

On en parlera beaucoup en 2019 pour les pas de géant qu’elle apportera en vitesse et en temps de latence réduit.

Mais laissons de côté la fièvre 5G, c’est Apple qui a raison, cette technologie ne sera réellement là qu’en 2020 ou 2021 lorsque les réseaux auront été mis à niveau et l’offre de mobiles 5G suffisante chez les fabricants.

Du côté de la demande, les consommateurs feront un raisonnement similaire en conservant leurs téléphones actuels et en remettant à plus tard leur remplacement d’ici à ce que l’offre de mobiles 5G soit conséquente et abordable.

Certes, 2019 ne sera pas une grande année pour cette industrie dont une seule société, Apple, empoche plus de 80% de tous les profits.