Les raisons de la colère

Il ne faut plus grand-chose pour nous faire coller au plafond. Deux « scandales » récents illustrent cette réalité propre à l’ère des réseaux sociaux, ces pipelines de rage si efficaces pour nous faire perdre le sens des priorités.

J’ai écrit lundi sur les élèves de l’école privée pour garçons Covington, au Kentucky, qui auraient manqué de respect à un militant autochtone devant le Lincoln Memorial, à Washington. Plusieurs élèves portaient des vêtements Make America Great Again et le président les soutient.

La vidéo semblait béton, mais les images peuvent mentir.

Respect

Je maintiens que les élèves ont manqué de respect envers Nathan Phillips, l’autochtone de 64 ans qui jouait du tambour, mais il y a eu des erreurs de faits. La mienne ? Les jeunes ne scandaient peut-être pas « Build That Wall », mais leur comportement n’était pas exemplaire pour autant. L’un d’entre eux criait à des jeunes filles « si tu aimes ça, ce n’est pas un viol ».

Attendons l’enquête avant de leur donner le bon Dieu sans confession, même si l’école avait fait le voyage de 800 km vers Washington pour manifester contre l’avortement...

Dans notre doux Québec, il suffit de deux couches de semi-lustre blanc fabriqué en Ontario sur les murs de l’appartement du premier ministre et nous voilà en orbite.

Achat local

C’est normal que l’opposition saute sur tout ce qui bouge pour attaquer le gouvernement, mais la feuille de route du Dr Barrette, qui porte ce ballon dégonflé, lui impose une proverbiale petite gêne et un rappel pour tous les purs et durs de l’achat local : n’achetez rien des autres et les autres n’achèteront rien de vous.

Nouvelles incomplètes et attaques politiques farfelues usent les nerfs. Le ton monte et la maîtrise de soi prend le fossé.

L’ère de l’indignation instantanée doit prendre fin avant d’y laisser notre santé personnelle et collective.