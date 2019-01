L’hiver, cet ennemi

L'hiver constitue pour moi un véritable calvaire. Une prison, un temps d’attente.

Une période où l’amateur de voitures que je suis ne fait qu’imaginer le jour où le printemps se pointera le bout du nez, moment où les belles voitures recommencent à sillonner les routes. Certes, l’hiver peut être agréable pour les sportifs, mais là s’arrêtent selon moi les avantages de cette saison dévastatrice que tant de Québécois tentent de fuir.

À LIRE AUSSI: Le Québec et la conduite hivernale

À LIRE AUSSI: 5 trucs pour conduire dans le verglas de façon sécuritaire

Paradoxalement, c’est en hiver et plus précisément cette semaine que se déroule l’incontournable Salon de l’auto de Montréal. Un rendez-vous pour les amateurs, mais aussi pour ceux qui se magasinent une nouvelle voiture. Une occasion de rêver, de se divertir, de s’imaginer au volant d’un nouveau bolide... qui n’est pas souillé par le calcium.

Ainsi, et parce que chaque fois que la période du Salon de l’Auto se pointe, je revis un sentiment de frustration qui momentanément, me fait rêver au bonheur du réchauffement de la planète (c’est une image, bien sûr !). Et de ce fait, j’ai choisi cette semaine de me défouler et de vous énoncer les dix raisons pour lesquelles l’hiver fait rager les «gars de chars».

1. L’éclat de roche

Il est possible durant l’été de recevoir une roche sur le pare-brise et sur son capot, ce qui créera un éclat de verre ou de peinture. Or, avec les pierres et tous les abrasifs qu’on étend sur la chaussée en hiver, la partie avant de notre voiture devient un véritable champ de tir. Et ce n’est hélas qu’au printemps qu’on prend conscience des dommages. Il existe bien sûr des façons de minimiser les dégâts, mais ceux-ci demeurent inévitables.

2. L’état des routes

Inutile de vous dire que l’état des routes se détériore de façon dramatique durant l’hiver et à la fonte des neiges, en raison des variations de température. Il est également évident que les déneigeuses et les poids lourds qui circulent sur des routes endommagées ne font qu’empirer les choses. Conséquemment, nos voitures subissent des chocs beaucoup plus grands. Des bris de suspensions, des jantes déformées, des crevaisons en raison d’un nid de poule, sans compter tous les chocs subis par le véhicule qui doit les absorber souvent à des températures où le caoutchouc se transforme en béton. Bref, un véritable derby de démolition.

3. La rouille

Il ne suffit que de se rendre dans la région de Vancouver pour réaliser que là-bas, une voiture raisonnablement entretenue peut durer trèèèèès longtemps. Or, le sel, le calcium et l’humidité affectent chez nous non seulement les pièces de carrosseries, mais aussi la structure, l’échappement ou toutes les pièces mécaniques d’une voiture. Une voiture de dix ans envoyée à la ferraille parce qu’elle a fait son temps? Dans la plupart des endroits de cette planète, ça serait inconcevable. Et pourtant, les recycleurs en reçoivent chez nous tous les jours...

4. Le trafic

5 centimètres de neige. Cela suffit à vous faire perdre une heure de plus dans le trafic. Parce que les gens craignent la neige, parce que la visibilité est réduite, parce que les incidents de la route se multiplient et parce que les déneigeurs ont depuis quelques années l’habitude de ralentir le trafic lorsqu’ils effectuent leur boulot. Inutile de vous faire un dessin, le temps perdu en raison des conditions météorologiques est gigantesque.

5. La consommation d’énergie

Un ami personnel me confiait cette semaine que sa Ford Focus électrique parcourt l’été entre 180 et 210 kilomètres avec une charge. Cette semaine, à des températures de -20 degrés, il lui était impossible de parcourir 100 kilomètres. En forçant, 90-95. Pour ma part, le Volkswagen Tiguan que j’avais à l’essai a consommé en moyenne 11,6 litres aux 100 km, soit environ 3 litres de plus que pour un trajet similaire en été. De ce fait, les seuls qui se réjouissent de l’hiver sont les pétrolières...et Hydro-Québec!

6. Une voiture propre?

Possible. Pour 5 minutes. Après quoi, le givre et la condensation feront coller toute poussière se trouvant sur la route ou circulant dans l’air ambiant. Cela bien sûr, en excluant que les routes soient juteuses, souillées, ou qu’il neige déjà à la sortie de lave-auto. Conséquemment, toutes les voitures ont la même damnée couleur en hiver. Un gris mât ultra déprimant. Et dire que certaines personnes commandent leur véhicule de cette couleur...à

7. Les pneus d’hiver

Ils sont obligatoires, mais nécessaires. Car des pneus «quatre saisons» ou d’été ne font tout simplement pas le boulot en hiver. Or, la plupart des véhicules roulent aujourd’hui sur des jantes de 16, 17 ou 18 pouces. Parfois 20 pouces, voire même 22 pouces. Alors, imaginez combien les marchands de pneus empochent chaque année grâce à la saison froide. Des milliards de dollars. Et bien sûr, chaque automobiliste en fait les frais.

8. L’hibernation

Je possède huit voitures. C’est beaucoup, j’en conviens. Certains collectionneurs qui n’ont clairement pas choisi la voie du journalisme automobile en possèdent des dizaines, des centaines. Et souvent, ces derniers ne font pas dans la Honda CRX ou la Ford Mustang. Cela dit, que vous soyez milliardaire ou que vous ne possédiez qu’une voiture sport ou de collection, vous êtes comme moi dans l’obligation de les ranger pour l’hiver. De vous passer de votre ou de vos voitures favorites, tout en devant débourser pour de l’entreposage si votre garage ne convient pas. Une souffrance quotidienne...

9. Un salon...et c’est tout

L’été, il ne se passe pas une journée sans qu’un rassemblement ou un événement automobile n’ait lieu. C’est l’occasion pour les amateurs de s’enrichir d’informations, de découvrir, de socialiser, bref, de vivre leur passion. Or, l’hiver, il n’y a que le Salon de l’auto. Un événement sur une période de cinq ou six mois. Inutile de vous dire que les amateurs demeurent sur leur appétit !

10. Pratiquer son métier

Un journaliste automobile comme moi doit faire de la photo, réaliser des vidéos et effectuer des essais, idéalement en de belles conditions. Je ne me plaindrai pas, puisque je pratique un très beau métier. Or, photographier des voitures en hiver et réaliser des clips ou des émissions de télévision, c’est un cauchemar. Le soleil se pousse à 15-16h, la voiture est toujours souillée et l’équipement technique ne collabore pas. SVP, ne me prenez pas en pitié pour ce dernier commentaire qui je sais, est très personnel. Or, tout cela illustre une frustration qui j’en suis certain, s’applique à tout bon «gars de chars». D’autant plus que cette année, l’hiver nous est tombé dessus un mois plus tôt. Prions donc tous ensemble pour que Dame Nature collabore et nous amène le printemps...un mois plus tôt!