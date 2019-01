Match des meilleurs espoirs: Équipe Orr remonte et gagne

RED DEER, Alberta | Une minute et douze secondes. C’est ce dont a eu besoin Équipe Orr pour combler un déficit de deux buts et finalement l’emporter 5-4, mercredi soir, lors du Match des meilleurs espoirs de la LCH au ENMAX Stadium de Red Deer.

Les choses avaient bien débuté pour Équipe Cherry qui s’était forgé à deux reprises des avances de deux buts, 2-0 puis 4-2, notamment grâce au brio du trio composé de Peyton Krebs, Nick Robertson et Arthur Kaliyev. Les trois hockeyeurs ont uni leurs forces sur trois des quatre buts de leur équipe.

TRIO EN FEU

Robertson (trois aides) et Kaliyev (deux buts et une passe) se connaissaient déjà bien puisqu’ils vaient revêti l’uniforme américain lors de la dernière Coupe Hlinka/Gretzky et la chimie n’a pas mis de temps à opérer. Dès la première minute, la savante passe de Robertson, du revers et à l’aveuglette, a permis au franc-tireur Kaliyev d’ouvrir la marque.

Leur trio a été un danger constant en zone ennemie et c’est Krebs, avec un but et une aide, qui a été nommé le joueur du match pour son équipe.

«Ce sont des joueurs incroyables, a-t-il mentionné après la rencontre. Je suis chanceux d’avoir eu la chance de jouer avec eux. Ils peuvent marquer des buts. Ce fut une belle expérience.»

PELLETIER MARQUE

À 4-2 en début de troisième, l’attaquant des Wildcats de Moncton Jakob Pelletier a réduit l’écart dans ce qui allait être le premier but d’une remontée spectaculaire en fin de match.

Le natif de Neufchâtel dans la région de Québec a accepté une passe de Kirby Dach en entrée de territoire avant de se moquer des deux défenseurs adverses, Thomas Harley et Michael Vukojevic puis finalement du gardien Taylor Gauthier qu’il a battu d’une feinte entre les jambières alors qu’il s’amenait seul devant lui.

Pelletier et son trio avaient eu quelques bonnes occasions de marquer avant le but du no. 11, mais en vain. Brett Leason avait notamment raté une cage ouverte, sur une passe de Pelletier, en première période, puis Dach a également raté un but ouvert en troisième période.

«Ça quand même bien été. C’était difficile parce que tu n’as pas beaucoup de chimie et il y avait un peu de nervosité. Par contre, de ressortir avec une belle victoire, c’est le fun», a-t-il mentionné.

Pelletier n’est pas le seul joueur de la LHJMQ à avoir participé au pointage, hier, puisque Samuel Poulin avait inscrit le deuxième but d’Équipe Cherry en début de première période.

Parmi les autres joueurs de la «Q», le défenseur Artemi Knyazev a été le seul à inscrire un point (une passe).