Mon amie est mon bourreau

Je suis restée amie avec une fille que j’ai connue alors que j’étais au secondaire. C’est une période où je n’étais pas bien dans ma peau, et comme elle était assez baveuse, elle me servait de paravent pour faire certains mauvais coups que je n’aurais jamais pu faire de mon propre chef. À l’époque, on était quasiment comme les deux doigts de la main même si ma mère trouvait qu’elle avait une très mauvaise influence sur moi.

On s’est éloignées l’une de l’autre pendant une petite période vers 19-20 ans quand elle a quitté notre patelin pour suivre un gars qui allait travailler dans le nord du Québec. Mais elle est revenue quand elle a cassé avec lui. Même si elle en parle très peu, et jamais en bons termes, je me rends compte que cette relation fut difficile, car elle pensait avoir trouvé l’homme de sa vie.

Quand elle est revenue, assez désespérée, je l’ai fait entrer dans la boîte où je travaillais et on a repris notre relation. On a aujourd’hui 28 ans toutes les deux et je ne sais plus trop quoi penser de notre amitié. On dirait qu’elle me prend pour son punching bag, et au fur et à mesure que le temps passe, son agressivité à mon endroit ne fait que grandir.

C’est sûr que moi je suis en couple et que ça va bien, alors qu’elle n’a pas de gars dans sa vie. Que j’ai déjà une petite fille et que ça la dérange de voir à quel point notre petite famille est heureuse. Mais je commence à en avoir marre de me faire bousculer par celle que je croyais être ma meilleure amie. Même mon chum ne la trouve pas fine avec moi. Comment savoir pourquoi elle est comme ça avec moi ? Certains jours, elle me fait si mal de la façon dont elle me parle que j’aurais envie de la sacrer là. Il n’y a rien de drôle à se faire constamment rabaisser, et je commence à penser que si elle pense juste des mauvaises choses de moi, je ne vois pas pourquoi je continuerais à la fréquenter.

M-L. P.

Une relation d’amitié doit être basée sur le respect autant que sur l’affection qu’il y a entre deux personnes. Quand l’une de ces deux composantes n’existe plus, ça exige une réévaluation. Et une réévaluation, ça ne peut se faire que par un dialogue franc et honnête pour creuser les motivations de l’une et l’autre des parties à vouloir continuer à se voir. Cette personne vous blesse sans raison et il faut la confronter à son attitude envers vous. Mais au bout du compte, et quelles que soient ses raisons pour agir ainsi, vous devrez évaluer s’il y a plus de négatif que de positif à continuer à fréquenter cette personne, afin de prendre une décision pour l’avenir.