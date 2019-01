Ne pas oublier l’essentiel

La dernière mouture du guide alimentaire canadien, c’est la vie idéale couchée sur papier. Il faut donc cuisiner plus souvent. Savourer nos aliments. Prendre nos repas en bonne compagnie. Prendre conscience de nos habitudes alimentaires.

Des fruits et des légumes en abondance. Moins de viande. Plus de légumineuses. De l’eau au lieu du jus. Plus de grains entiers. Bref, c’est comme si Ricardo s’installait chez Rachelle Béry, la fameuse épicerie nature. Ne manque plus que les séances de méditation entre un plat de tofu fumé et une soupe aux légumes-racines.

Bémols

Blague à part, le nouveau guide est applaudi par la plupart des nutritionnistes. Les quelques bémols sont néanmoins réels. Comment prendre suffisamment de protéines ? Dans nos vies de fou, où trouver le temps pour faire tout ça ? Manger « en bonne compagnie », ça s’achète où quand ce n’est pas possible ?

Surtout, combien de gens peuvent vraiment se payer des paniers d’épicerie aussi parfaitement santé ? La question, loin d’être anodine, est sérieuse. Pour le réaliser, on n’a qu’à parcourir les allées fournies de nourriture pas chère dans les Dollarama. Ce n’est sûrement pas « par choix » s’il y a autant de gens qui y font une part substantielle de leur marché.

Santé ET prévention

Et pourtant, mieux manger et cuisiner plus, il le faut. Là-dessus, le nouveau guide reprend ce que l’on sait déjà. C’est aussi une question de santé et de prévention. L’expansion hallucinante du diabète n’en est qu’un indice parmi d’autres.

Toute la difficulté est de le faire le mieux possible selon nos circonstances respectives. En cela, le nouveau guide aura ça de bon. Il nous fait reprendre conscience de l’importance de mieux se nourrir. Il nous rappelle à l’essentiel.

Or, aussi beau soit-il, il n’effacera pas pour autant l’inéluctable réalité des inégalités sociales. Devant le panier d’épicerie, quoi qu’en pensent certains millionnaires prétentieux, nos porte-monnaie ne sont pas tous égaux.