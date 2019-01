Obtenez un billet gratuit pour l’Islande si vous portez ce prénom

Vous vous appelez Alexandre, Catherine ou Amélie? Ce n’est malheureusement pas votre jour de chance.



Par contre, si votre prénom est Valentin ou Valentine, vous pourriez faire des heureux le 14 février.



À l’occasion de la St-Valentin, la compagnie aérienne Wow Air donne la possibilité aux personnes nommées Valentin et Valentine d’offrir un billet d’avion gratuit pour l'Islande à leur tendre moitié.



Difficile de faire mieux comme cadeau pour la «fête de l’amour»!

Cela dit, la compagnie aérienne islandaise à bas prix impose certaines conditions: les réservations doivent être effectuées entre le 24 janvier et le 14 février 2019 et les voyages doivent se dérouler entre le 10 et le 19 février 2019.

Notez aussi que les départs doivent se faire à partir du Canada, plus précisément de Montréal ou de Toronto.

Si vous faites partie des quelques chanceux à pouvoir profiter de l’offre, voici ce que vous devez faire: réserver votre voyage (qui doit être pour au moins deux personnes, aller-retour), puis envoyer une photo de votre passeport (canadien ou non) et les détails de votre réservation à l’adresse suivante: valentines@wow.is.

Pour connaître tous les détails, visitez cette page.

Et sachez, sinon, que Wow Air offre des allers à partir de 99 $ pour l’Islande entre février et mai 2019, au départ de Montréal.

