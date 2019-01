Patinage de vitesse: un nouveau chapitre pour la famille Perreault

MONTRÉAL | Le jeune Nicolas Perreault poursuit la riche tradition familiale dans le monde du patinage de vitesse et il aura une belle occasion de se mettre en valeur, au cours des prochains jours, lors des Championnats mondiaux juniors sur courte piste prévus à Montréal.

Âgé de 18 ans, Nicolas suit les traces de son père Sylvain, mais aussi celles de ses tantes Annie et Maryse, qui ont tous patiné au niveau international. Évidemment, la fameuse médaille d’or remportée par Annie Perreault à l’épreuve du 500 mètres aux Jeux olympiques de Nagano, en 1998, lui a notamment servi d’inspiration durant son cheminement.

«J’ai déjà fait une présentation orale à l’école secondaire et il fallait présenter un modèle. J’avais choisi Annie, a raconté Nicolas, qui est originaire de l’Estrie. Je voulais impressionner la classe un peu et je lui ai demandé si je pouvais apporter ses médailles olympiques à l’école pour les montrer. Elle avait dit oui. Disons que je faisais très attention aux médailles.»

En plus de ce souvenir doré obtenu dans une épreuve individuelle, Annie a aussi gagné deux récompenses olympiques aux relais, soit l’or à Albertville (1992) et le bronze à Nagano. Dans le cas de Maryse, elle a notamment été sacrée championne du monde en 1982.

«Évidemment, mon père m’a aussi beaucoup aidé», a repris le jeune Perreault, rappelant que son paternel a longtemps fait partie de l’équipe nationale sur longue piste aux côtés de Gaétan Boucher.

Sylvain était d’ailleurs passé tout près d’une participation aux Jeux olympiques de Sarajevo, en 1984.

«Mon père m’a déjà dit que s’il avait à recommencer sa carrière, il s’amuserait davantage et il en profiterait, a ajouté Nicolas. Pour lui, si je ne m’amuse pas, ça ne sert à rien que je patine.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Champion canadien

C’est en mettant le plaisir au sommet de ses priorités que Nicolas a été couronné champion canadien junior, en décembre, à Calgary. Il a alors remporté deux médailles d’or, au 1000m et au 1500m, pour s’emparer du premier rang au classement général.

«Aujourd’hui, Nicolas ajoute à l’histoire, a observé Robert Dubreuil, ancien coéquipier de Sylvain et maintenant directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Je trouve ça intéressant. Le patin a grandi à travers les époques, mais ça demeure encore une petite famille... Ce que je trouve encore plus intéressant, c’est la qualité de patinage de Nicolas. Il est très beau patineur, il est fluide sur la glace et il a un très beau potentiel.»

Les spectateurs pourront le constater, de vendredi à dimanche, à l’aréna Maurice-Richard. Et si Nicolas continue de s’amuser, s’il parvient un jour à monter sur un podium olympique, ce sera peut-être à son tour de prêter ses médailles, inspirant du coup un nouveau membre de la famille Perreault.