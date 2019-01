PGA : Tiger Woods dans le peloton

Après avoir mal entamé son premier tournoi de la saison, Tiger Woods s’est ressaisi pour signer une carte de 70 (-2) et prendre le 53e rang de l’Omnium Farmers Insurance au terme de la première ronde, jeudi à San Diego.

L’Américain a commis un boguey au deuxième trou. Il a ensuite enchaîné trois oiselets, avant d’alterner bogueys et oiselets. Woods n’a pas pris part à un tournoi depuis le Championnat du circuit de la PGA, en septembre, événement qu’il a remporté.

Le golfeur, qui s’est engagé jusqu’à présent à disputer 11 tournois cette saison, est à la recherche d’une 81e victoire en carrière. Il a entre autres remporté l’Omnium Farmers Insurance sept fois.

Rahm en tête

L’Espagnol Jon Rahm a brillamment pris la tête du classement avec une carte de 62 (-10). Il a notamment entamé sa journée de travail avec un aigle au 10e trou, avant de retrancher deux coups à nouveau lors du 17e fanion.

Rahm a ajouté sept oiselets tout en commettant un boguey. Il est à la recherche d’un troisième triomphe au sein du circuit de la PGA et d’une septième victoire professionnelle.

Le Britannique Justin Rose et l’Américain Doug Ghim suivent non loin derrière, à un coup du meneur. Le Taïwanais C.T. Pan (64) et l’Américain Jordan Spieth (65) occupent respectivement les quatrième et les cinquième échelons. Neuf concurrents se partagent ensuite le sixième rang en vertu d’un rendement de 66 (-6).

Cinq Canadiens prennent part à l’événement. Ben Silverman est le mieux classé du groupe avec un total de 68 (-4), bon pour la 27e position. Roger Sloan, Mackenzie Hughes et Adam Svensson (70) sont 53es, tandis que Nick Taylor (71) pointe à la 74e place.