S’initier aux sports de glisse en famille

S’initier au ski ou à la planche à neige est une merveilleuse façon de découvrir ou de redécouvrir les joies de l’hiver. Saison après saison, l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) propose divers programmes d’initiation aux sports de glisse. Par exemple, le programme Expérience « maneige » offre aux enfants de 5 à 8 ans la possibilité de s’initier gratuitement aux sports de glisse. De plus, l’équipement est inclus. Expérience « maneige » a un site permanent au Domaine Maizerets, 2000, boulevard Montmorency à Québec, est ouvert toutes les fins de semaine de l’hiver (jusqu’au 10 mars et semaine de la relâche), de 10 h à 15 h. Renseignements : https://maneige.ski.

Domaine de La Chute vendu

Située dans la région de Charlevoix, la pourvoirie Domaine de La Chute vient d’être vendue à un jeune Français de 21 ans. Reconnu comme étant le lieu de prédilection pour les amateurs de pêche et les amateurs de plein air qui veulent prendre des vacances en pleine nature, le Domaine de la Chute, situé tout près de la route 138, à peine à deux kilomètres en forêt, offre cinq chalets et des lacs poissonneux où abondent les truites mouchetées. Sur la photo, l’ex-propriétaire André Tremblay (à gauche) et le nouveau proprio, Clovis Herluison.

Bonne fête, Flo !

Floribert Langis, cet orphelin de Duplessis qui vit à Québec, a 72 ans aujourd’hui. Il a cependant reçu son plus beau cadeau le 11 novembre dernier (2018) alors qu’il a rencontré pour la toute première fois sa famille biologique. Avec le projet de loi 113 qui a modifié le Code civil en matière d’adoption, il a été capable en juin dernier de retrouver ses parents biologiques, qui sont décédés depuis plus d’un an et, plus récemment trois demi-sœurs vivant en Gaspésie : Micheline, Carole et Lise Proulx. Sur la photo, Floribert est entouré de deux de ses demi-sœurs, Carole Proulx, à gauche, et Micheline, à droite.

Fred le Cireur

Avouez que vous avez déjà songé à vous arrêter chez Fred le cireur, à Laurier Québec, pour redonner un peu de lustre à vos chaussures et/ou bottes en cette période de l’année. Yvon Fradette (photo), Fred le cireur, pratique son métier depuis bientôt 38 ans, ce qui en fait le seul cireur en Amérique du Nord à avoir travaillé autant de temps au même endroit. Ne lui parlez surtout pas de retraite, il est trop jeune selon ses dires. Tout un raconteur ce Fred.

Comme toujours

Lise Marier, de Québec, qui avait connu un certain succès en chanson dans les années 1970 avec quelques « 45 tours », dont Comme toujours sur étiquette Tournesol (photo), avec l’orchestre de Marc Drolet, est décédée le 20 décembre 2018, à l’âge de 77 ans. J’ai croisé son mari, Luc Demers, en début de semaine. Il avait avec lui son album photo et quelques articles de journaux sur la carrière de celle qui avait été surnommée la Petula Clark de Québec. Une cérémonie à la mémoire de Lise s’est tenue le 5 janvier dernier. Mes condoléances à la famille.

Anniversaires

Jean-Luc Boulay (photo), Chef copropriétaire, restaurant Saint-Amour et Chez Boulay-bistro boréal... Claude Lavoie, président de Transport Lavoie, 67 ans... Sandra Ferguson, DG Fondation Sourdine... Me Michel Barakatt, du Cabinet juridique Barakatt, Consul honoraire du Sénégal à Québec, 59 ans.... Bruno E. Landry, humoriste, ex-RBO, 60 ans... Yvon Landry, humoriste avec les Bleu Poudre, 63 ans... Véronique Béliveau, conjointe de Josélito Michaud, 64 ans.

Disparus

Le 24 janvier 2018. Mark E. Smith (photo), 60 ans, le leader du légendaire groupe post-punk britannique The Fall... 2017. Guy Hachette, 86 ans, patron de presse et cruciverbiste français... 2016. Rhéal Châtelain, 85 ans, ex-vérificateur du Québec qui a mené une longue carrière dans la fonction publique (36 ans)... 2016. Clyde Mashore, 70 ans, ancien voltigeur des Expos de Montréal (de 1970 à 1973)... 2015. Toller Cranston, 65 ans, figure légendaire du patinage artistique canadien... 1965. Sir Winston Churchill, 91 ans, premier ministre britannique (1940-1945) et (1951-1955).