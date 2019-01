Succès dithyrambique pour le «Coriolan» de Robert Lepage

Après avoir encaissé les controverses entourant ses productions «SLĀV» et «Kanata», Robert Lepage renoue avec le succès dithyrambique grâce au «Coriolan» de Shakespeare qu’il a mis en scène et qui fait salle comble au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) depuis le 15 janvier.

Plus de 25 000 spectateurs se sont déjà procuré des billets pour la pièce, qui avait été acclamée lors de sa création au Festival de Stratford l’été dernier et que les critiques d’ici ont également encensée.

Aux 32 représentations prévues de «Coriolan», offertes à guichet fermé, s’ajoute aujourd’hui une neuvième et dernière supplémentaire, le lundi 18 février, à 19 h 30. Les billets pour cette ultime prestation sont déjà en vente, au www.tnm.qc.ca.

La relecture multimédia signée Robert Lepage et Ex Machina de l’épopée politique shakespearienne, qui interroge les rapports de pouvoir entre une aristocratie et un peuple méprisé, met en vedette Alexandre Goyette dans le rôle-titre de Coriolan, ainsi qu’une quinzaine d’autres acteurs et actrices, dont Anne-Marie Cadieux, Rémy Girard, Widemir Normil, Mikhaïl Ahooja et Reda Guerinik. La traduction et l’adaptation du spectacle sont l’œuvre de Michel Garneau.