Syrah sensuelle à siroter les yeux fermés

C’est le meilleur moyen de retrouver un peu de chaleur et du soleil sans voyager!

Élaboré par le talentueux et passionné Bill Easton qui se spécialise dans l’élaboration de cuvées misant sur les cépages rhodaniens, cette syrah met en relief les similitudes entre la Sierra Foothill et la vallée du Rhône, le soleil et la chaleur en plus! On sent le vin plein, fruité à fond avec un nez emballant de cassis, de poivre et de viande fumée. La bouche est ronde, sensuelle, gracieuse, même. L’acidité lui donne de l’énergie alors que le fruit mûr et charnu vient enrober les tanins tout en masquant l’alcool. Au final, le vin coule avec facilité et l’envie d’en reprendre un verre vous vient encore plus facilement! Parfait pour contrer le blues de l’hiver.

Les Côtes de l'Ouest Syrah 2013, Terre Rouge, Californie

28,35 $ - Code SAQ 897124 – 14,5 % - 3 g/l

*** 1/2 $$$