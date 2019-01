Troisième lien: Lehouillier espère un engagement ferme de Trudeau

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, souhaite un engagement «beaucoup plus ferme qu’il l’est actuellement» de la part du gouvernement Trudeau à propos du projet de troisième lien et promet d’en faire une priorité lors de la campagne électorale fédérale à venir.

M. Lehouillier espère pouvoir transmettre en personne au premier ministre ses deux grandes priorités, soit de nouveaux contrats pour le chantier maritime Davie et la réalisation du troisième lien, alors qu’il assistera, vendredi, au discours que prononcera Justin Trudeau devant la Chambre de commerce et d’industrie de Québec.

«Nous, on aimerait que l’engagement [pour le troisième lien] soit ferme, beaucoup plus ferme qu’il l’est actuellement, c’est certain», a fait savoir le maire, jeudi, même s’il dit comprendre que le projet doit d’abord franchir certaines étapes au palier provincial.

Souhaite-t-il, comme les députés conservateurs de la région, que Justin Trudeau précise ses intentions dès vendredi?

«On aimerait ça, ou pendant la campagne électorale, parce qu’au fond, c’est un projet qui n’a pas été encore déposé [par le gouvernement provincial], alors donnons la chance au coureur», a dit M. Lehouillier en marge d’une conférence de presse des fournisseurs de la Davie.

Un enjeu majeur

Gilles Lehouillier a prévenu qu’il allait faire du troisième lien «un enjeu majeur» lorsque les partis fédéraux se disputeront les sièges de la Chambre des communes en octobre. «Ils [les libéraux] vont avoir beaucoup de chaleur», a-t-il promis.

Il affirme avoir senti «une bonne ouverture» le 11 janvier lors d’une rencontre avec le ministre fédéral de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne.

À ses yeux, le troisième lien n’est pas un enjeu local, mais plutôt «national» au Québec. Ce qui justifie un appui financier du fédéral selon lui.

«Il y a toute une problématique qui est reliée au développement aussi de tout l’est du Québec là-dedans. Ce n’est pas juste un enjeu Lévis-Québec. C’est vraiment un enjeu régional, supra régional», a-t-il mentionné.

«Je pense qu’il faut de la part de M. Trudeau qu’on ait des signaux positifs pour les projets dont je vous ai parlé», a résumé le premier magistrat de Lévis.

Le pont de Québec «fait peur aux gens»

Dans un autre dossier qu’il qualifie de prioritaire, Gilles Lehouillier évalue que le gouvernement de Justin Trudeau «n’aura pas d’autre choix que de dénouer l’impasse d’ici la campagne électorale» concernant la peinture du pont de Québec, une promesse de l’élection de 2015.

«La sécurité du pont fait peur aux gens plus que je ne l’aurais imaginé, a lancé le maire. [...] Les gens se sentent insécures face à cette infrastructure-là et ce n’est pas des blagues. Je l’entends de plus en plus. Alors je pense qu’il y a un motif sérieux pour une intervention rapide», a-t-il exprimé.

– Avec la collaboration de Diane Tremblay