Un plan B de luxe

MONTRÉAL | Le patinage de vitesse ne se pratique pas seulement sur une glace. Les artisans québécois de ce sport ont donné une nouvelle définition de la vitesse en organisant des championnats mondiaux juniors à Montréal, une commande qui nécessite deux ans, mais qui sera plutôt livrée en... trois mois.

De vendredi à dimanche, l’aréna Maurice-Richard présente un événement qui avait été attribué initialement à la Corée du Sud. La fédération sportive de ce pays a toutefois avisé l’International Skating Union (ISU), aussi tardivement qu’à l’automne dernier, qu’elle abandonnait ces championnats de courte piste. Durant la même séquence, une Coupe du monde prévue à Séoul, du 14 au 16 décembre dernier, a également été annulée.

Ces échecs s’ajoutent à la liste dans la période trouble que vit la Korean Skating Union : dirigeants évincés, scandale sexuel impliquant un entraîneur national, retards dans des travaux de rénovation à l’amphithéâtre de Séoul qui devait accueillir ces mondiaux juniors, manque d’arénas disponibles comme solutions, bouleversements dans l’administration chargée des infrastructures olympiques à Pyeongchang, etc.

Une réputation comme sécurité

Quand l’ISU a invité les pays à frapper en relève, Montréal a levé la main. Tant pis si nous étions déjà en octobre.

« Pour donner à nos jeunes Québécois et Canadiens la chance de participer à un championnat du monde, sinon il aurait été tout simplement annulé. Il y a aussi et toujours l’objectif de faire connaître notre sport », affirme le directeur des événements et des infrastructures à la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ), Stéphane Bronsard, pour expliquer la raison d’être venu à la rescousse, même si Montréal a présenté les championnats mondiaux seniors en mars 2018.

« On savait qu’en venant à Montréal, il y aurait une organisation solide et avec de l’expérience. Nous n’avions pas besoin de venir faire une inspection du site comme on le fait avec d’autres villes », soutient le directeur des événements de courte piste à l’ISU, Hugo Hernhoff, arrivé à Montréal depuis dimanche.

Un nouveau comité

Avant de s’engager auprès de la fédération internationale, la FPVQ dit cependant s’être assurée du soutien des partenaires publics, une implication jugée essentielle dans le budget d’organisation de 850 000 $. Le gouvernement fédéral a versé une aide de 200 000 $, Québec a suivi avec 75 000 $ et la Ville de Montréal 25 000 $ en argent et l’équivalent de 100 000 $ en biens et services.

Comme si le court laps de temps pour organiser ne suffisait pas, la FPVQ a dû attaquer la tâche avec de nouveaux organisateurs. Ce nouveau défi a coïncidé avec un divorce de Patinage de vitesse international de Montréal (PAVIM), l’organisme qui veillait depuis une dizaine d’années à la préparation des grands événements de courte piste à l’aréna Maurice-Richard.

« Comme un vieux couple », illustre Bronsard, pour expliquer la séparation. « Les deux groupes ont gardé leurs positions sans réussir à s’entendre. »

Le Canada hérite pour la quatrième fois de ces championnats mondiaux créés il y a 25 ans. Il y a eu Calgary en 1995, Montréal en 1999 et Sherbrooke en 2009.

Les sages conseils de Marc Gagnon

Les championnats mondiaux juniors n’existaient pas à l’époque où Marc Gagnon avait cet âge, mais la carrière qu’il a connue pourrait empêcher ses patineurs de tomber dans le piège du stress à Montréal.

Le quintuple médaillé olympique n’avait que dix-sept ans lorsqu’il a remporté le championnat mondial senior en 1993. Il a refait le coup l’année suivante. Avec ce bagage, il a déjà trouvé les mots pour prémunir les huit patineurs qu’il dirigera avec trois autres entraîneurs durant la fin de semaine.

« Je leur dis d’avoir du plaisir à vivre ces championnats et ensuite de bien se rappeler les éléments sur lesquels ils doivent se concentrer durant leurs courses. Avant la course, tu peux t’amuser avec tout le reste. Mais ramène ta tête à ta course dès que tu t’en approches », conseille Gagnon, qui agit depuis cinq ans comme entraîneur-chef du Centre régional canadien d’entraînement voué à la relève et basé à Montréal.

Un avantage ?

L’équipe canadienne a soustrait ses patineurs des médias durant la journée de jeudi, comme quoi il faut apprendre à dissocier la fébrilité des distractions lorsqu’on est un athlète de moins de 20 ans.

Seule Courtney Sarault, vice-championne l’an dernier, a déjà vécu les mondiaux juniors. Dans le cas de Nicolas Perreault, originaire de Sherbrooke, William Dandjinou (Verdun) et Félix Pigeon (Saint-Pie), les trois seuls Québécois du groupe, l’ampleur de l’événement demeure de l’inconnu.

« On va espérer que ça se transforme en un avantage pour tous parce qu’en principe, ça devrait l’être. S’il y en a qui ont peur d’avoir l’air fous, ça peut être négatif. Pour cela, ce sera notre rôle, les entraîneurs, d’orienter cette expérience positivement. Quelqu’un qui conservera une belle vision de cet événement devrait assurément le tourner en avantage », croit Gagnon.