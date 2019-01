Un premier agriculteur de près de 50 ans à «L'amour est dans le pré»

Pour la première fois en sept saisons, la téléréalité «L'amour est dans le pré» mettra en vedette un agriculteur qui flirte avec la cinquantaine. L'émission animée par Marie-Ève Janvier à V s'intéressera à une femme et quatre hommes à la recherche de l'âme soeur, dont Christian, 47 ans, producteur laitier de Sainte-Agathe-de-Lotbinière.

Mission séduction

Prêt à partager sa vie avec une compagne ayant déjà fondé une famille et qui a «une job à elle», il se lancera dans l'aventure de la séduction après ce qu'il qualifie de «grande réflexion» durant les premiers épisodes.

«J'ai l'impression que c'est difficile pour tout genre de personne à notre âge parce que le cercle d'amis est moins grand que lorsqu'on a 20 ans. Et la vie va vite. On dirait qu'il faut que ce soit instantané et ce n'est pas vraiment ma tasse de thé.»

PHOTO COURTOISIE/Groupe V Média

Il invitera sur sa ferme les trois femmes les plus âgées de son groupe qui ont toutes eu le béguin pour lui. Chacune d'entre elles croira en ses chances. La lutte pour l'obtention du cœur du sympathique Christian s'annonce chaude.

«Je veux un complice, je veux un ami, je veux un amant, je veux qu'on partage tout», entendra-t-on dire Nathalie au père de deux grands enfants. «Je me plairais à cette ferme-là totalement; je gratterais, je ferais le ménage. J'aime ça», s'enthousiasmera quant à elle Josée.

Bien qu'elle ne paraîtra pas toujours très à l'aise sur la ferme, Annie pourra tout de même espérer être l'heureuse élue. «C'est une femme dont je pourrais facilement tomber amoureux», confiera Christian.

Ça va vite!

Avec «L'amour est dans le pré», on passe rapidement «aux choses sérieuses». Évidemment, il y aura des baisers et des déclarations qui viennent du cœur, mais aussi de la bisbille et un départ volontaire.

Par contre, en plus de la présence de Christian, les téléspectateurs apprécieront certainement celle de Julien, un grand gaillard de 28 ans très timide et posé. Le rythme plus lent de ses histoires contrebalancera adéquatement celui des autres agriculteurs dans la vingtaine.

Depuis que les caméras ont commencé à tourner sur les terres du Québec, plusieurs couples se sont formés. Du nombre, neuf d'entre eux filent encore le parfait bonheur, dont Chloé qui a épousé Olivier l'été dernier. Déjà, 16 enfants sont nés de ces unions. Et à voir les nouveaux agriculteurs et leurs soupirants, il ne serait pas surprenant qu'il y en ait d'autres dans un avenir rapproché...