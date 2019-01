Cette vallée sublime est le «nouvel» endroit où aller jouer dehors cet hiver

Imaginez. Vous vous promenez sur une immense rivière gelée, au creux de falaises de 800 m de haut. Il n’y a pas de wi-fi. Pas de réseau cellulaire. Pas de monde. Juste vous, vos ami(e)s, vos pas sur la neige... et un refuge chauffé quelques kilomètres plus loin.

Ça vous parle? Alors, préparez-vous un petit road trip de plein air dans Charlevoix pour découvrir la Vallée des glaces du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

La Vallée des glaces est le nom qui a été donné au tout premier secteur du parc à être ouvert aux visiteurs en hiver. Avant cette année, le parc national était seulement accessible trois saisons sur quatre, entre autres parce que la route pour s’y rendre à partir de Saint-Aimé-des-Lacs n’était pas déneigée.

Mais depuis la mi-décembre 2018, on peut profiter des paysages hivernaux encore méconnus des Hautes-Gorges. Et ça vaut vraiment le déplacement!

En été, le parc est surtout connu pour son Acropole des Draveurs, l’un des sentiers de randonnée les plus beaux et difficiles de la province. En hiver, L’Acropole est fermée, mais vous trouverez sept sentiers de raquette et de ski nordique, pour un total de 41 km, ainsi que des pistes pour le fatbike, un anneau de glace et une petite pente de glissade.

À ne surtout pas manquer: le sentier de la rivière Malbaie, tracé directement sur le cours d’eau gelé, tout au fond de la vallée. Il fait 7,1 km (aller) et mène au secteur de l’Équerre, là où la rivière fait un virage à 90 degrés. On y trouve un petit refuge où manger son lunch et se réchauffer près du poêle à bois. Mémorable!

Le secteur de l’Équerre est aussi desservi par une navette – un véhicule à chenillettes de 22 places – qui fait l’aller-retour deux fois par jour. On peut donc revenir sur ses pas en «machine» plutôt que dans le froid (mais c’est cher: 27 $).

Parmi nos autres coups de cœur: le sentier Le Riverain (9 km) pour ceux qui souhaitent plutôt grimper en raquettes dans la montagne et s’offrir une vue sur la Vallée des glaces et la vertigineuse Acropole des Draveurs.

Il y a aussi les 10 petits chalets Écho flambant neufs. Plein de fenêtres et tout équipés, ils sont parfaits pour prolonger le séjour dans la blancheur du parc (4 personnes, à partir de 155 $ par nuit). Mais faites vite si vous voulez en réserver un, car ils sont presque tous déjà pris pour la saison hivernale.

Prêt à y aller?

- Calculez 5 h de route de Montréal ou 2 h de Québec pour vous rendre au parc.

- Préparez-vous à déconnecter: il n’y a pas de réseau cellulaire ni de wi-fi sur place.

- Informez-vous des tarifs, de la préparation du séjour et des autres détails ici: www.sepaq.com/pq/hgo