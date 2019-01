27 janvier: Journée de sensibilisation à l’Alzheimer

Ce dimanche, la Société Alzheimer présente la Journée de sensibilisation à l’Alzheimer se tiendra au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval. Différentes conférences ainsi qu’un espace où plusieurs exposants seront présents pour répondre aux questions et présenter leurs services. Une belle occasion de démystifier la maladie et d’en savoir plus sur les ressources disponibles pour aider les personnes atteintes et leurs proches à affronter la maladie. Programmation détaillée : societealzheimerdequebec.com, sous Calendrier des activités.