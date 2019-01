4. Dans une grande cocotte épaisse et munie d’un couvercle hermétique, poser les jarrets d’agneau, la préparation à l’oignon et les graines de cumin. Mélanger de façon à bien enrober la viande. Verser le bouillon ou l’eau. Envelopper l’ensemble d’une feuille de papier parchemin. Placer le couvercle sur la cocotte et cercler le bord de papier aluminium, de façon à la sceller complètement. Enfourner et cuire de 4 h 30 à 5 h, jusqu’à ce que la viande soit tendre et se détache des os. Au sortir du four, retirer l’excès de gras à l’aide d’une cuillère, ajouter la mélasse de grenade, puis mélanger. Décorer de graines de grenade et servir.