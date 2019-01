Au hachoir, la viande: découvrez les différents modèles de cet outil culinaire fort pratique

Que ce soit pour concocter une sauce à spaghetti, garnir des pâtés à la viande, façonner des boulettes de hamburgers, farcir des cigares au chou ou cuisiner des saucisses maison, posséder un hachoir à viande peut s’avérer bien pratique.

L’artisanal

Photo courtoisie, Les Touilleurs

Ce moulin à viande GEFU en acier moulé se fixe à votre surface de travail à l’aide d’un serre-joint à vis. Son disque perforé de 4,5 mm et ses lames en acier inoxydable contribuent à hacher facilement, avec la force de votre bras, votre protéine préférée. Il se démonte pour un nettoyage complet !

Le parfait accessoire

Photo courtoisie, Best Buy

Les propriétaires d’un batteur sur socle KitchenAid pourraient couper finement, moyennement ou grossièrement de la viande fraîche sans difficulté, en se procurant ce hachoir en métal qui se fixe directement sur l’appareil électrique. Les trois disques de broyage ainsi que les accessoires pour préparer la saucisse leur permettront d’inventer des recettes de leur cru.

Le manuel

Photo courtoisie, Starfrit

Réduisez en petits morceaux de la viande crue ou cuite en tournant simplement la manivelle de ce hachoir à viande Starfrit, tout en poussant la viande dans son grand récipient. Celui-ci est vendu avec deux lames, fine et grossière, ainsi qu’un entonnoir pour préparer votre saucisse maison. Sa ventouse offre une bonne stabilité.

Le performant

Photo courtoisie, Walmart

Ce hachoir à viande électrique d’Excalibur réduit en morceaux 0,9 kilo de viande par minute. À la fois compact et pratique, il est possible de ranger toutes ses composantes à l’intérieur de son boîtier. L’appareil compte un moteur de 500 watts, deux plaques de coupe (grossière et fine), une lame en acier inoxydable, un tuyau de remplissage en plastique et un poussoir d’aliments. Il est l’allié idéal des journées de popotes bien remplies !