Brexit: «pas de temps à perdre pour les entreprises» françaises

La secrétaire d’État à l’Économie Agnès Pannier-Runacher a estimé vendredi qu’ » il n’y avait pas de temps à perdre pour les entreprises » françaises qui doivent anticiper le risque d’un Brexit sans accord sur leur activité.

« Sans accord, il n’y aura pas de période de transition (...) C’est à cette situation que toutes les entreprises doivent se préparer », a affirmé Agnès Pannier-Runacher lors d’un point presse, après avoir reçu les représentants d’organisations professionnelles.

« Deux mois c’est court », a-t-elle averti, leur suggérant de « prendre les mesures nécessaires à leur niveau après avoir identifié les conséquences d’un Brexit sur leur activité ».

Qu’ils soient europhiles ou fervents « Brexiters » (favorables à la sortie du Royaume Uni de l’UE), les députés britanniques se sont massivement opposés, le 15 janvier, à l’accord de divorce difficilement négocié par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles.

La cheffe de l’exécutif peine depuis à trouver un consensus et risque de nouveaux revers au Parlement mardi lors du vote d’amendements visant à retarder le Brexit et écarter l’éventualité d’un retrait sans accord, potentiellement dévastateur pour l’économie du pays.

Plus concrètement, les entreprises sont invitées à repérer « tous les points de contact avec le Royaume-Uni », tels que les matières entrantes, les exportations, les produits sortants, les personnes, les services financiers qu’elles utilisent, les flux de capitaux », a énuméré la secrétaire d’État.

Certains sujets appellent « à se constituer un stock, à revoir la façon de se fournir (...) à anticiper des augmentations de tarif douanier, et là les entreprises doivent être prêtes et averties. Mais “ce qu’on constate, c’est que ça n’est pas encore le cas et c’est une attitude risquée”, a-t-elle regretté.

“Les PME ne doivent pas hésiter à s’appuyer sur leurs fédérations, à nous appeler, à revenir vers les services de la DGE (Direction générale des entreprises, ndlr), des douanes”, a conseillé Mme Pannier-Runacher.

“Au niveau des douanes, c’est absorbable, mais il y a le problème des délais, de la circulation des personnes, des licences intracommunautaires”, soulignait il y a deux semaines le président de Medef International, Frédéric Sanchez.

De son côté, la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a rappelé vendredi qu’il n’y avait pas “de relation plus simple, plus profitable, plus complète, entre les sociétés, entre les citoyens, entre les entreprises que d’être État membre de l’Union européenne”.