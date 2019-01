RACINE, Gérard



Au CHUL, le 22 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Gérard Racine, fils de feu monsieur Ernest Racine et de feu dame Marie-Anne Lessard. Il était l'époux de feu dame Jeannette Duclos. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h30 à 19h30.Il laisse dans le deuil: Yves Racine (Claudette Bleau), Patrick Racine (Mélanie Girard), Josée Racine (Jean-Philippe Gagnon), Martin Julien (Elena Gariépy), Jeremy Racine, Mathieu Racine, Alex Racine, Camille Julien, Antoine Julien, Victor Gagnon, Alice Gagnon, Mathys Gravel, Maélie Gravel, Réal Racine (Linda Leclerc), Janie Racine (Carl Rancourt), Simon Racine (Sophie Provencher), Lovyane Rancourt, Maxim Rancourt, bébé de Sophie et de Simon à venir, Alain Racine (Chantal Bolduc), Frédérique Racine (Pierre-Alexandre Lavoie), François Moffet (Caroline Vachon), Marie-Pierre Moffet (Jonathan Lepage) et Rosalie ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.