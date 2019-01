Cinq vins pour un après-ski réussi

Que ce soit une virée de ski de fond dans la nature, de la planche sur les pentes abruptes ou du patin sur les pistes dessinées, rien de mieux que de se réchauffer après l’effort avec un bon verre de vin.

Avec le temps froid qui s’est bien installé au Québec, voici cinq vins qui, par leur rondeur, sauront vous réchauffer, mais qui, par leur côté bien digeste, sauront aussi vous rafraîchir.

Buvez moins.

Buvez mieux.

Ramos Reserva 2016

Alentejo : Quand on porte un nom comme João Portugal Ramos, difficile de ne pas faire du vin ! Immensément sympathique, déterminé et surtout passionné, João fait partie de ceux à qui l’on doit la révolution qualitative des vins de la région d’Alentejo. Un assemblage, ici, bien typique de la région avec l’aragonez qui domine et le trincadeira qui complète (ainsi qu’une petite pointe de syrah !). Vinifié en cuve inox, il en ressort un rouge joufflu tout en étant doté de fraîcheur. Parfums de figue, de réglisse et d’eucalyptus. 45-60 minutes au frigo.

14 % Portugal | Vin rouge | 14,95 $ | 5,8 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 12708516

Blés Crianza 2016

Dominio de Aranleon, Valence : Production bio pour ce rouge espagnol issu d’un assemblage de monastrell et de cabernet-sauvignon élevé en fûts de chêne américain, français et hongrois. Nez agréable de petits fruits rouges, de prune et un fond épicé. C’est charnu tout en montrant une vive acidité. Bonne persistance sur des notes épicées. À boire, lui aussi, légèrement rafraîchi. Idéal avec quelques olives et quelques bruschettas.

13,5 % Espagne | Vin rouge | 14,55 $ | 2,1 g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 10856427

Carte Blanche 2016

Domaine St-Jean de la Gineste, Corbières : Marie-Hélène Bacave, quatrième génération de vignerons-éleveurs sur le domaine familial, situé à une vingtaine de kilomètres de Narbonne, nous offre une Carte Blanche 2016 étonnante. Des tonalités de goudron, de fruit noir et de réglisse noire nous rappellent que le vin est majoritairement composé de carignan, un cépage ancien qui semble reprendre du galon auprès des vignerons de la région. Le fruit est mûr, donnant une impression d’amplitude tout en restant digeste et agréable. Bonne persistance évoquant le cassis et le poivron.

14 % France | Vin rouge | 18,80 $ | 2,3 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 875252

Les Cranilles 2016

Les Vins de Vienne, Côtes du Rhône : Toujours aussi savoureux ce côtes-du-rhône élaboré par le joyeux trio de vignerons rhodaniens que sont Yves Cuilleron, Pierre Gaillard et François Villard. Élaboré en parts égales de grenache et de syrah, ce 2016 surpasse en qualité le 2015 qui n’était pas piqué des hannetons. Du fruit en masse, une texture soyeuse et une fine acidité rendent le vin plus qu’accrocheur. Également disponible en format magnum, c’est un incontournable. 30-40 minutes au frigo.

13,5 % France | Vin rouge | 20,45 $ | 2,5 g/l

★★★ | $$

CODE SAQ : 722991

Fendant 2017

Provins Swiss Valley, Valais : Quand on dit ski, dans le monde du vin, on pense évidemment à la Suisse. On oublie souvent que ce petit pays entouré par les montagnes produit d’excellents vins, en blanc comme en rouge. Celui-ci est complètement issu de chasselas, un cépage qui, lorsqu’il est bien cultivé, donne des vins aux arômes floraux et fruités. Doté d’une bonne acidité et montrant un fruit nourri, c’est un blanc facile qui se laisse boire tout seul. Le plan parfait d’apéro avec quelques bouts de fromage emmental ou gruyère.

12 % Suisse | Vin blanc | 21,05 $ | 1,4 g/l

★★★ | $$

CODE SAQ : 11194971

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

