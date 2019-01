1. Préchauffer le four à 165 °C (325 °F). Graisser et fariner un moule à charnière de 23 cm (9 po) de diamètre.

2. Dans un bol, battre le beurre et le sucre au batteur électrique, jusqu’à ce que la préparation soit légère et crémeuse, 5 minutes environ. Ajouter les œufs un par un en mélangeant chaque fois, puis ajouter la vanille.

3. Dans un autre bol, mélanger au fouet la farine, la levure chimique, le bicarbonate de soude et le sel. Ajouter la préparation au beurre en deux à trois fois en mélangeant chaque fois. Ajouter la crème sure et mélanger simplement pour l’incorporer, afin d’obtenir une pâte liquide assez épaisse.

5. Verser la moitié de la pâte dans le moule et lisser à la spatule. Recouvrir de la moitié du croustillant en le répartissant uniformément. Recouvrir du reste de pâte et lisser à nouveau. Recouvrir du reste de croustillant. Enfourner et cuire 45 minutes, jusqu’à ce que le gâteau soit doré et que la pointe d’un cure-dent insérée au centre en ressorte propre. Laisser tiédir quelques minutes sur une grille avant de retirer le contour du moule.