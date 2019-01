Comment se protéger en colocation?

On a offert à notre fille de signer le bail et de payer le loyer de l’appartement qu’elle occupe depuis septembre et qu’elle occupera pendant ses trois années d’étude. Mais comme on n’avait rien trouvé dans notre fourchette de budget, elle assume la différence depuis septembre par son salaire gagné en restauration. Comme elle trouve quand même ça lourd à assumer, elle s’est mise à la recherche d’une colocataire qu’elle vient de trouver et qui est prête à payer ce qu’elle lui demande. Même si on a confiance en notre fille, on se demandait mon mari et moi s’il ne serait pas bon de faire signer une sorte de contrat à cette personne ?

Parents prudents

C’est une excellente idée que vous avez là. Les gens oublient souvent que, comme locataires, ils sont automatiquement responsables de la personne ou des personnes qu’ils hébergent. Cette personne considérée comme « occupante » n’aura pas d’obligation envers le propriétaire, mais envers vous. Elle doit donc s’engager à respecter certaines obligations en échange de votre hospitalité.

Cette entente aurait intérêt à être faite par écrit et à contenir au minimum le paiement du loyer sur lequel elle s’est entendue avec votre fille, ses droits d’utilisation des meubles et de certaines pièces du logement, ainsi que les conditions de cessation de sous-location.