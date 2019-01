Davos, un exercice coûteux aux retombées imprévisibles

DAVOS, Suisse | Leurs factures respectives dépassent les 100 000 $, mais la participation d’Ottawa et de Québec au Forum économique mondial demeure essentielle, assurent François Legault et Bill Morneau.

Le nouveau premier ministre du Québec ne repartira pas avec de nouveaux contrats ou promesses d’investissements en poche du petit village montagneux de Davos, dans les Alpes suisses, à la conclusion du Forum ce matin.

Mais tel n’était pas le but de cet exercice auquel a participé chacun des premiers ministres de la province depuis 1989.

« ABB, Volvo, ArcelorMittal, IBM, Airbus, c’est incroyable tous les présidents de grandes entreprises internationales qui sont ici présents, et avec qui on a discuté de projets concrets pour le Québec. Ils sont prêts à regarder pour que [des investissements] soient réalisés au Québec », a-t-il résumé, en entrevue avec le Journal.

Pendant deux jours consécutifs, les rencontres se sont succédé à un rythme effréné. François Legault a vanté à ses interlocuteurs les avantages financiers et fiscaux que souhaite leur amener le gouvernement caquiste, la main-d’œuvre abordable et qualifiée, et les coûts peu élevés de l’électricité, notamment.

« Contact humain »

Le sommet n’est pas terminé pour le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui passera la journée d’aujourd’hui à rencontrer d’autres investisseurs potentiels.

Le voyage est coûteux, mais les retombées qu’il apporte « n’ont pas de prix », a insisté M. Legault.

« Il y a une confiance qui s’établit, et c’est important en affaires. On a tendance à croire que les gens d’affaires ne se basent que sur les chiffres, mais le contact humain est extrêmement important », a dit le multimillionnaire, fondateur d’Air Transat.

Le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, en était pour sa part à sa quatrième édition, et y aura consacré quatre jours.

Si la visite de François Legault consistait essentiellement à rencontrer des gens d’affaires, celle de M. Morneau visait aussi à échanger avec ses homologues du G7 et du G20.

Investisseurs potentiels

Il n’était pas seul à représenter Ottawa : Chrystia Freeland, des Affaires étrangères, Jim Carr, à la Diversification du commerce international, et Navdeep Bain, à l’Innovation, ont eux aussi déboursé quelques dizaines de milliers de dollars pour être présents.

La Chine et l’épineux dossier de Huawei ont notamment été à l’ordre du jour. Tout comme celui de la fiscalité des géants du web.

« Il faut toujours être judicieux quand on décide à quelles conférences on va, à titre de gouvernement. Je viens ici année après année parce qu’il y a un large nombre d’investisseurs actuels et potentiels chez nous. Je n’assiste à aucune autre conférence, car je n’ai pas le temps, mais Davos, j’y reviens toujours », a soutenu M. Morneau en entrevue au Journal.