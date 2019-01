LANGLAIS, Monique Giroux



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 22 janvier 2019, est décédée à l'âge de 78 ans et 8 mois Mme Monique Giroux, épouse de M. Rénald Langlais; fille de feu Mme Yvonne Hudon et de feu M. Joseph Giroux. Elle demeurait à Saint-Pascal, autrefois à Saint- Philippe-de-Néri, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 12 h à 13 h 50.et de là au columbarium de la résidence funéraire de Saint-Pascal. Elle laisse dans le deuil ses frères: Gabriel (Ghislaine Dubé), Gaétan; ses beaux-frères et belles-sœurs: Gaston (Gisèle Cotnoir), Huguette (Normand Ulrich), Louis-Marie (Chantale Dubé), Gabriel (Pauline Briand); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la