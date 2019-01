Des Remparts amorphes s’inclinent face à l’Océanic

RIMOUSKI | Loin d’offrir leur meilleur rendement face à une équipe nettement supérieure, les Remparts de Québec rentrent à nouveau bredouille de leur visite à Rimouski.

L’Océanic a profité des trois points de D’Artagnan Joly (1-2) et des 18 arrêts de Tristan Bérubé pour l’emporter 5-1, vendredi soir, au Colisée Financière Sun Life.

Acquis des Olympiques de Gatineau à quelques jours de Noël, le gardien de La Pocatière a offert sa meilleure prestation depuis son arrivée avec sa nouvelle formation. Il s’est dressé devant les attaques adverses chaque fois que ses coéquipiers accentuaient leur contrôle. Bérubé a d’ailleurs obtenu la première étoile de la rencontre.

«L’Océanic a été, sans l’omble d’un doute, la meilleure équipe sur la glace», a indiqué le directeur-gérant et entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy. «Je n’ai pas aimé notre exécution et notre présence devant le filet adverse, la qualité de nos passes n’était pas là et on a joué mollement le long des rampes. Leur gardien a aussi réalisé de bons arrêts».

Comme une partie d’échecs

À l’image d’une partie d’échecs, Rimouski a avancé ses pions un à un pour s’assurer de la victoire. Carson MacKinnon offrit d’abord l’avance aux siens en première période avant que Cédric Paré ne double l’avance des locaux lors d'un avantage numérique au début du deuxième vingt.

Après le but de Joly, l'Océanic confirma sa victoire grâce à Jimmy Huntington et Charle-Edouard D’Astous au dernier engagement. Tristan Bérubé fut privé de son blanchissage par Pier-Olivier Lacombe en fin de troisième période.

Les Remparts devront rapidement oublier cette autre défaite contre leurs éternels rivaux. Les Diables rouges poursuivront leur séquence de trois parties en 48 heures samedi après-midi en recevant Blainville-Boisbriand au Centre Vidéotron. Les Bas-Laurentiens attendront sagement l’Armada à la maison. Ces deux équipes s’affronteront dimanche au Colisée Financière Sun Life.