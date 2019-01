Digne successeur d’Erik Karlsson

SAN JOSE | Le week-end des étoiles, chez les Sénateurs, a souvent été l’affaire d’Erik Karlsson. Depuis que la LNH a adopté, en 2016, la formule à 3 contre 3 mettant aux prises ses quatre divisions, il est le seul à avoir pris part à ces festivités.

On peut présager que ç’aurait été encore le cas cette année s’il n’avait pas été échangé aux Sharks de San Jose, en septembre dernier. D’ailleurs, le Suédois est l’un des trois représentants de sa nouvelle équipe à cette classique annuelle.

Le départ de Karlsson vers la Californie a ouvert la porte à Thomas Chabot. D’abord, pour devenir général des Sénateurs à la ligne bleue et, par conséquent, pour les représenter au week-end des étoiles.

« C’est tellement un bon jeune. Je suis choyé d’avoir été dans son entourage pour le début de sa carrière, a déclaré Karlsson au Journal de Montréal. Cette année, ils lui ont confié un plus grand rôle, celui qu’on s’attendait à lui voir confier. Il en profite. Il fait toutes les bonnes choses pour bien saisir les occasions qui s’offrent à lui. »

Chabot, le naturel

Puisque les deux arrières semblent sortis du même moule, on pourrait croire que Karlsson avait pris son jeune coéquipier sous son aile à son arrivée dans le grand circuit, l’an dernier. De l’aveu même du vétéran de 10 saisons, ce ne fut pas le cas.

« Bien sûr, j’essayais de l’aider le plus possible. Mais les joueurs comme lui sont bons pour prendre soin d’eux, observer et appliquer ce qu’ils voient, a souligné l’athlète de 28 ans. Tu n’as pas besoin de leur dire grand-chose.

« Il a fait du bon boulot pour se préparer aux rôles que les Sénateurs lui ont donnés. Il va continuer d’apprendre et de s’améliorer saison après saison. Il ne lui manque que l’expérience, ce qui ne s’achète pas. Il a tout le reste », a-t-il poursuivi.

Présence réconfortante

Karlsson a beau considérer qu’il n’a pas eu un grand mot à dire dans le développement rapide de Chabot, ce dernier soutient que de l’avoir eu sur sa droite pendant la majorité de sa première saison l’a grandement réconforté.

« En tant que recrue, tu ne veux pas faire d’erreur, car tu veux continuer de jouer. Avec lui à mes côtés, j’ai pu demeurer calme et solide. J’avais du plaisir à faire des jeux avec lui », a indiqué le produit des Sea Dogs de Saint John.

« Il est le genre de défenseur de qui je me suis inspiré. Quand tu joues avec un gars aussi talentueux, tu le laisses faire et tu le regardes. Être un témoin privilégié des jeux qu’il était capable d’exécuter, c’était une expérience grandiose. »

À lui, maintenant, de les reproduire.