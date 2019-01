En congrès à Québec, Trudeau dit préférer l’unité à la division

Alors qu’un sondage dépeint le Québec comme la province la moins aimée au sein de la fédération canadienne, le premier ministre Justin Trudeau dit constater lui aussi, la montée d’une certaine «division» au pays.

«Définitivement, on voit une petite montée d'intolérance et de voix qui cherchent à semer cette discorde ou cette division», a reconnu le premier ministre, lorsque questionné par les journalistes en marge de sa participation à un diner-conférence de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, vendredi.

Les résultats d’un sondage mené en ligne par la firme Angus Reid auprès de 4000 répondants indique qu’une majorité de Canadiens du reste du Canada ne portent pas le Québec très haut dans leur estime.

Ceux qui résident en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba ont une quote d’amour envers le Québec qui varie entre 1 % à 3 % seulement.

Invité à réagir en marge sa mission à Davos, en Suisse, le premier ministre François Legault a dit mal comprendre l’hostilité exprimée à l’endroit du Québec par les autres provinces canadiennes.

«Je pense qu'on a toujours été un pays où on entend une diversité d'opinions», a réagi son homologue fédéral, qui semble s’être moins étonné des constats du sondage.

Les médias sociaux pointés du doigt

«Définitivement, depuis quelques années, on voit un petit peu plus de polarisation. Un peu à cause des médias sociaux, peut-être», a indiqué M. Trudeau.

Le chef libéral, qui parcours le Canada d’est en ouest, entend toutefois continuer à miser sur l’unité au sein de la fédération canadienne.

«On est toujours plus forts quand on est ensemble. Essayer de miser sur la division ou la peur, c'est pas une stratégie politique gagnante, ni une façon de bâtir un pays plus fort.»

Le chef du Parti libéral du Canada, dont les militants sont réunis à Québec ce weekend ne craint pas que le «Québec bashing», comme le veut l’expression consacrée, s’invite dans la campagne électorale à venir l’automne prochain.

«Je vais continuer de souligner à quel point on se ressemble d'un bout à l'autre de ce pays, a martelé M. Trudeau. Les Canadiens, d'un bout à l'autre du pays sont là pour leurs voisins, veulent voir la réussite à travers leurs pays. [...] Moi-même, mon gouvernement et surtout la grande majorité des Canadiens sont ouverts et généreux envers les autres Canadiens et veulent que tous réussissent.»