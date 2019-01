Enquête sur la sécurité nationale: les autorités feront le point cet après-midi

KINGSTON | La Gendarmerie royale du Canada (GRC) poursuit son enquête relativement à des menaces à la sécurité nationale à Kingston, en Ontario, où elle a procédé jeudi soir à l’arrestation de deux individus.

Les autorités feront d’ailleurs le point sur le coup de 13 h, vendredi.

La GRC, aidée du FBI, a arrêté deux individus, dont un mineur, relativement à une enquête portant sur la sécurité nationale, qui a été déclenchée durant la période des Fêtes.

Au cours des dernières semaines, des citoyens de Kingston ont dit avoir aperçu un «mystérieux avion» qui volait au-dessus de quartiers résidentiels. Il pourrait s’agir d’un avion des autorités utilisé pour les besoins de l’enquête. Depuis le 4 janvier dernier, selon Global News, des centaines de signalements ont été faits relativement à des vols une fois le soleil couché.

Deux frappes ont été réalisées dans deux résidences de Kingston.

Selon la police locale, les citoyens n’ont pas à prendre de mesures particulières et leur sécurité n’est pas remise en question. Celle de tous les Canadiens ne le serait pas davantage non plus, le niveau de menace terroriste au Canada demeurant, pour l’heure, à «modéré, soit le niveau qui prévaut depuis octobre 2014.

«Les Canadiens peuvent être assurés que lorsque des renseignements crédibles sur une menace potentielle sont obtenus, la GRC, le Service canadien du renseignement de sécurité et les autres organismes policiers et de sécurité prennent les mesures qui s’imposent pour garantir la sûreté de notre pays et la sécurité de ses citoyens», avait indiqué jeudi soir le ministre de la Sécurité publique du Canada, Ralph Goodale.