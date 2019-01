Est-ce la fin de mon couple?

Je suis en couple depuis 10 ans. Je suis bien avec mon conjoint, mais je sens un besoin de changement professionnel pour m’épanouir avant de songer à avoir un premier enfant, alors que l’homme de ma vie se sentirait prêt à se lancer dans l’aventure familiale. Vous allez me dire qu’on est aux antipodes et vous aurez parfaitement raison.

J’ai feuilleté des données sur les opportunités de travail en expatriation et ce que j’ai trouvé m’a donné envie d’aller voir ailleurs si j’y étais. Mon conjoint, lui, n’est absolument pas dans la même ligne de pensée que moi. Il se sent bien où il est dans toutes les sphères de sa vie et ne veut rien y changer. Je me sens donc dans un cul-de-sac. Si je pars, il ne viendra pas avec moi puisqu’il me l’a dit. Et si je reste, je vais avoir l’impression d’avoir raté le plus beau bateau que la vie a mis sur ma route.

Si je ne fais pas le move à 36 ans, il y a peu de chances que je le fasse plus tard. Surtout pas quand j’aurai des enfants. Comment arriver à convaincre un gars qui n’a aucune aptitude au déracinement et qui a peur de devenir dépendant de moi, de me suivre ainsi en Europe ?

Je suis tellement malheureuse de la situation et je ne sais pas à qui demander conseil pour prendre ma décision. Mon futur employeur m’a donné un mois pour prendre ma décision avant de chercher quelqu’un d’autre. Mes parents trouveraient triste que je brise une aussi belle vie de couple, car ils aiment mon conjoint, mais mon père m’a aussi dit que je regretterai peut-être de rater une aussi belle occasion d’avancement.

Selon vous, le seul fait que je songe à partir, même seule, est-il le signal que je suis parvenue à la limite de ma vie de couple actuelle ?

Anonyme

Je pense qu’il y a obligation pour vous de réviser vos priorités. Est-ce votre vie de couple ou votre vie professionnelle qui importe le plus à ce moment-ci de votre vie ? Avec votre conjoint, il serait bon aussi d’évaluer vos objectifs d’avenir. Êtes-vous sur la même longueur d’onde ou sur des longueurs d’onde différentes en ce qui a trait aux objectifs familiaux, professionnels et financiers ? Et une fois tout ça mis à plat, demandez-vous toujours si le regret de rater cet emploi sera plus négatif que la peine engendrée par une séparation qui semble inévitable ?