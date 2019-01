Et de 11 pour le Drakkar!

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a égalé un record d’équipe, vendredi soir, quand il a pris la mesure des Sea Dogs de Saint John par la marque de 5-3 devant 3290 spectateurs réunis dans les gradins du Harbour Station.

Victorieux dans un 11e match consécutif, les Nord-Côtiers ont bien entrepris leur périple dans l’est du pays avec leur 15e triomphe de la saison sur des patinoires étrangères.

Avec une égalité à un partout après 20 minutes de jeu, les visiteurs ont sonné la charge, en deuxième période, avec deux buts sans riposte sur un barrage de 21 lancers en direction du gardien de but Mikhail Denisov.

Le capitaine Gabriel Fortier a donné les devants 2-1 avant de voir le vétéran Jordan Martel saluer son retour au jeu avec le troisième but des siens avant la fin de l’engagement.

Dominés 45-20 au chapitre des tirs, les locaux ont quand même été coriaces au dernier tiers, mais pas assez pour renverser la vapeur face à l’équipe de l’heure dans le circuit Courteau.

«C’est une belle victoire et la séquence continue. Les joueurs se tenaient un peu trop éloignés en première période. Les correctifs ont été apportés et ils ont beaucoup mieux réagi au cours de la deuxième», a résumé le pilote Martin Bernard avec satisfaction.

En bref

Ethan Crossman, Sacha Roy et Xavier Bouchard (son troisième but à ses trois dernières parties) ont complété le pointage dans la conquête...Jérémie Poirier, Maxim Cajkovic et Josh Lawrence ont répliqué...Le Drakkar tentera d’établir une nouvelle marque de concession, ce soir, lorsqu’il rendra visite au Titan d’Acadie-Bathurst.