Et vogue l’accordéon et vogue la musette

Le 21 janvier 2019, comme si les caprices de la température ne suffisaient pas, nous apprenions la disparition de l’immense accordéoniste français Marcel Azzola. S’il fut le complice du grand Jacques Brel « allez chauffe Marcel »

dans Vesoul, Marcel pour les intimes donna la réplique à l’harmoniciste Toots Thielemans, au violoniste Stéphane Grappelli, il milita pour que l’accordéon soit enseigné au Conservatoire national de la musique et de la danse de paris, ce qui en arriva en 2002. Comme le monde de l’accordéon est riche, nous vous conseillons ardemment ce coffret. Collectionneur dans l’âme, votre blogueur conservait précieusement les premiers titres du Paris Musette, et cette nouveauté finit d’exaucer mes vœux.





Un monde à découvrir

Loin des images caricaturales, ce Paris Musette

s’inscrit dans la tradition e tl' héritage. En 1990, le musicologue Franck Bergerot et son complice, le guitariste Didier Roussin, décident en quelque sorte de faire redécouvrir l’accordéon. Avec Marcel Azzola, Jo Privat, Richard Galliano, Francis Varis, Daniel Colin, secondait par des musiciens de forts calibres, comme le batteur Alain Bouchaux, le pianiste Jacques Bolognesi, etc., ce fut le début d’une grande aventure qui connut un très beau succès. En trois disques et sur des tons différents qui vont du swing au manouche en passant par le très « joli vent d’automne »,

cette redécouverte est un cadeau rare et précieux.

Comme nous voilà heureux !