Expulsé «injustement» des Pères Maristes

Le père de l’adolescent expulsé du Séminaire des Pères Maristes en décembre dernier crie au coup monté et affirme qu’il a été traité injustement. La police confirme aussi qu’aucune accusation ne sera portée relativement aux nouvelles plaintes déposées à l’automne.

« On considère qu’il a été expulsé injustement au mois de décembre. On pense que c’est peut-être basé sur de fausses allégations ou de l’interprétation un peu hors contexte. On en est venu à penser que ça pourrait peut-être être un coup monté », a expliqué le père du garçon de 14 ans lors d’une rencontre avec Le Journal dans un cabinet d’avocats.

Selon lui, seuls des propos ont été échangés avec une élève à l’extérieur de l’école et son fils n’a enfreint aucune des conditions qui lui étaient imposées par l’école et le juge.

« Il ne s’est rien passé à l’école. Je pense que mon fils a été victime de la volonté de l’école de vouloir montrer patte blanche. L’école avait besoin de redorer son image dans le dossier. On trouve que c’est une belle opération de relations publiques », ajoute le père qu’on ne peut nommer.

Jusqu’en décembre dernier, le garçon fréquentait encore le Séminaire des Pères Maristes.

Il a été expulsé après que la direction eut été mise au fait de « nouvelles dénonciations ».

Selon le communiqué émis par l’école le 6 décembre, « il aurait commis de nouveaux gestes inappropriés en rupture avec les conditions qu’il s’était engagé à respecter » en août, lorsqu’un juge de la Cour supérieure avait ordonné la réintégration de trois adolescents.

« Des préjudices »

Après vérification avec l’enquêteur responsable des nouvelles plaintes, la police de Québec confirme que le dossier n’a pas été soumis au DPCP. « Aucune nouvelle accusation ne sera portée », a précisé Mélissa Cliche, porte-parole du SPVQ.

Le père entend « évaluer les préjudices » subis par le garçon. Une poursuite civile contre l’école n’est pas exclue.

Le père veut également vérifier si l’école n’aurait pas commis un outrage au tribunal.

La direction de l’école n’a pas voulu réagir davantage en nous dirigeant vers le communiqué émis en décembre.

« Ils m’ont expulsé une première fois et une deuxième fois. De moins en moins, ça me donne envie d’y aller. En même temps, j’ai choisi cette école parce que je pensais que c’était la bonne pour moi », a affirmé l’adolescent qui terminera son année scolaire à la maison.

Pour de présumés gestes commis pendant l’année scolaire 2017-2018, ce dernier subira son procès le 30 avril prochain.

Il est accusé de leurre, d’extorsion, de distribution de pornographie juvénile, et d’avoir distribué une image intime sans consentement.

– Avec la collaboration de Daphnée Dion-Viens