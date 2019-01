Gaza: nouveau système pour acheminer une aide qatarie avec l’aide de l’ONU

Un nouveau système coordonné avec l’ONU va permettre de transférer une importante aide financière qatarie à la bande de Gaza, rejetée par le Hamas à cause de conditions fixées par Israël, a annoncé vendredi l’ambassadeur de l’émirat dans l’enclave palestinienne.

Mohammed al-Emadi a indiqué que l’aide transiterait désormais par l’ONU et serait consacrée à des projets humanitaires dans le territoire palestinien, dirigé par le mouvement islamiste Hamas et sous blocus israélien.

Les détails restent obscurs mais de premiers accords portant sur 20 millions de dollars doivent être signés lundi avec l’ONU, a indiqué l’ambassadeur qatari dans une déclaration à la presse dans la ville de Gaza.

L’aide du Qatar est vue comme un facteur significatif pour diminuer les tensions entre Palestiniens et Israéliens dans l’enclave qui a frôlé une nouvelle guerre en 2018.

L’acheminement de cette assistance via Israël est l’enjeu de marchandages politiques indirects entre l’Etat hébreu et le Hamas, qui se sont livré trois guerres depuis 2008.

Le Hamas a annoncé jeudi contre toute attente refuser 15 millions de dollars qataris, attendus depuis plus de deux semaines et dont la distribution paraissait imminente.

Il a dénoncé les conditions dictées par Israël pour laisser passer l’argent, sans préciser quelles étaient ces conditions. Il a accusé le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu de se servir du transfert de cette aide à des fins électoralistes, en vue des législatives anticipées du 9 avril en Israël.

Ce rejet a immédiatement fait craindre un nouvel épisode de violence dans la bande de Gaza ce vendredi, jour de protestation le long de la frontière avec Israël.

Après des mois de violences, Israël et le Hamas ont conclu un cessez-le-feu en novembre par l’entremise de l’Égypte voisine. Israël avait alors accepté que le Qatar, rare soutien du Hamas, transfère à Gaza 90 millions de dollars en six tranches mensuelles pour payer les salaires de dizaines de milliers d’employés du Hamas et aider les pauvres, qui représentent la moitié de la population.

Deux premiers versements, en liquide, ont eu lieu en novembre et décembre.