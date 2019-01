La Cour royale de Bonhomme Carnaval

Tout un chantier se déploie actuellement sur la place George-V alors que le sculpteur Marc Lepire et son équipe bravent les intempéries pour créer le plus imposant projet de neige et de glace qu’a connu le Carnaval de Québec depuis toujours. Ainsi, une quarantaine d’employés travaillent pour donner vie à un somptueux décor au centre duquel trônera une imposante sculpture de neige d’une hauteur de 30 pieds ainsi que le Palais de Bonhomme.

Rappelons que cet espace représente le cœur du Carnaval et que de nombreuses activités attendent les carnavaleux. Cette année, la Cour royale propose un parcours thématique inspiré d’un univers sorti tout droit des rêves de Bonhomme. Au programme : un mobile de jeux d’ombres géant, des tours de glace expérientielles, des effets sonores et lumineux. En bout de parcours, un dôme où se déploiera une expérience multimédia immersive dans un univers onirique enchanteur. À ne pas manquer.

Pascale Robitaille a rencontré les concepteurs de cet espace unique qui sera dévoilé le 8 février prochain. Obtenez un avant-goût de ce que vous réserve l’univers de Bonhomme cette année en voyant le reportage, demain à l’émission. D’ici là, ne manquez pas de vous procurer l’Effigie, qui donne accès à l’ensemble des activités ainsi qu’à des rabais dans différents commerces de la région. En vente dans les Couche-Tard participants et au carnaval.qc.ca au coût de 15 $.