La LNH devient plus techno

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH) Gary Bettman a annoncé vendredi qu’un système de localisation des joueurs et de la rondelle sera mis en place pour la saison 2019-2020.

La LNH a établi une entente avec l’Association des joueurs pour que des puces soient installées dans les chandails des joueurs et dans la rondelle. Cette technologie permettra au circuit d’extraire des statistiques plus précises et poussées.

«Nous avons procédé à des investissements significatifs pour créer une nouvelle technologie qui n’existe pas», a expliqué le commissaire de la LNH, qui a collaboré avec Apple pour développer ce système.

«Être à l'avant-garde de l'innovation est bénéfique pour le sport et, surtout, pour nos partisans, a-t-il poursuivi. Nous croyons que plusieurs des amateurs de hockey, particulièrement les générations innovantes comme les milléniaux et la génération Z, aimerons cette nouvelle frontière.»

Bettman a précisé que cela ne signifiait pas le retour de la fameuse «Glow Puck», soit la rondelle fluorescente utilisée par le réseau Fox afin d'aider les téléspectateurs à suivre la trajectoire du disque.

Cette nouvelle technologie permettra notamment