La table est mise

Mathieu Germain et Steve Claggett n’ont eu aucune difficulté à respecter la limite de poids, vendredi, à l’occasion de la pesée officielle présentée au Casino de Montréal.

Germain (16-0, 8 K.-O.) est arrivé sur la balance avec un poids exact de 140 lb et pas une once de trop. Cependant, il a eu besoin de retirer ses sous-vêtements pour respecter la limite de poids prévu à son contrat.

Rien d’alarmant pour le boxeur parce qu’il s’était assuré de faire le poids dès son arrivée au casino. Il n’y a donc pas eu d’inquiétudes pour son équipe ou son promoteur. De son côté, Claggett (27-5-1, 17 K.-O.) a fait osciller la balance à 139,8 lb. Ce qui signifie que les ceintures IBF international et IBF nord-américaine seront à l’enjeu.

Les deux pugilistes ont eu un face-à-face durant lequel l’Albertain a tenté de déconcentrer le Québécois et vice versa. Ils se sont chacun fait un signe d’arrêter de parler.

Photo PIerre-Paul Poulin

Les débuts de Mathieu

En sous-carte, on aura droit à huit combats, dont les débuts de Lexson Mathieu. L’athlète de Québec croisera le fer avec le Mexicain Edgar Santoyo (2-1-2, 1 K.-O.) dans un duel de quatre rounds.

«Je le sens très bien dans sa peau et ça fait longtemps que je lui parle de ces moments-là, a indiqué l’entraîneur de Mathieu, François Duguay. On a travaillé sur le moment présent.

«Pour ce qui est de sa grosse coupure qu’il a subie chez les amateurs, je lui ai fait remarquer que sa défensive sera encore plus importante chez les pros étant donné que les gants sont plus petits. Je ne veux pas un combat brouillon de sa part.»

Prédiction

Place aux prédictions de la soirée. Mathieu Germain obtiendra sa première finale en carrière et il aura un adversaire coriace en Steve Claggett.

Germain sait très bien ce qu’il l’attend dans le ring. Un opposant qui mettra de la pression de la première à la dernière seconde. Claggett possède aussi une bonne mâchoire, car il n’a perdu qu’une seule fois par knock-out en carrière. Ça remonte à 2011 dans un combat présenté aux Philippines.

Pour ce qui est du protégé de Mike Moffa, il est habile dans ses déplacements et il possède un excellent jab. Il aura besoin de ses jambes pour éviter la pression de Claggett.

On pourrait assister à un combat aussi excitant et spectaculaire à celui qu’on avait assisté entre Germain et le Mexicain Christian Uruzquieta. Mon verdict: Germain va l’emporter par décision unanime, mais il en aura plein les bras à certains moments dans le combat.

Dans les autres duels à surveiller, Arslanbek Makhmudov et Saddridin Akhmedov ne feront qu’une bouchée de leurs adversaires respectifs.